Hasil Japan Open 2023: Pulangkan Ganda Korsel, Mohamad Ahsan/Hendra Setiawan Melesat ke 16 Besar

HASIL Japan Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, pun berhasil lolos dari babak 32 besar Japan Open 2023.

Kepastian itu didapat Ahsan/Hendra usai memulangkan pasangan Korea Selatan, Kim Gi Jung/Kim Sa Rang, di babak pertama. Mentas di Yoyogi National Gymnasium, Selasa (25/7/1012) sore WIB, Ahsan/Hendra menang dua gim langsung dengan skor 22-20 dan 21-15.

Jalannya Pertandingan

Ahsan/Hendra memulai laga dengan apik. Mereka sudah unggul 2-0 atas ganda Korea. Tetapi, setelah itu,Gi Jung/Sa Rang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Setelah itu, laga berjalan sengit. Sempat unggul lagi 5-3, Ahsan/Hendra kembali tersusul menjadi 5-5. Skor terus berimbang setelah itu hingga 7-7 dan 9-9. Gi Jung/Sa Rang mengambil alih pertandingan dan mampu unggul 11-9 pada interval gim pertama.

Usai jeda, pasangan Korea Selatan tersebut terus unggul hingga skor 14-12. Tetapi, The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- tak menyerah begitu saja.

Ahsan/Hendra pada akhirnya sukses membalap perolehan poin dari lawannya. Mereka untuk sementara unggul 16-15 dari pasangan Korea Selatan.

Pertandingan terus berjalan sengit dengan skor yang berimbang pada 18-18, 19-19, dan 20-20. The Daddies akhirnya menuntaskan gim pertama dengan kemenangan 22-20.