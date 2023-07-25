Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Japan Open 2023: Pulangkan Ganda Korsel, Mohamad Ahsan/Hendra Setiawan Melesat ke 16 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |16:44 WIB
Hasil Japan Open 2023: Pulangkan Ganda Korsel, Mohamad Ahsan/Hendra Setiawan Melesat ke 16 Besar
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL Japan Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, pun berhasil lolos dari babak 32 besar Japan Open 2023.

Kepastian itu didapat Ahsan/Hendra usai memulangkan pasangan Korea Selatan, Kim Gi Jung/Kim Sa Rang, di babak pertama. Mentas di Yoyogi National Gymnasium, Selasa (25/7/1012) sore WIB, Ahsan/Hendra menang dua gim langsung dengan skor 22-20 dan 21-15.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Jalannya Pertandingan

Ahsan/Hendra memulai laga dengan apik. Mereka sudah unggul 2-0 atas ganda Korea. Tetapi, setelah itu,Gi Jung/Sa Rang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Setelah itu, laga berjalan sengit. Sempat unggul lagi 5-3, Ahsan/Hendra kembali tersusul menjadi 5-5. Skor terus berimbang setelah itu hingga 7-7 dan 9-9. Gi Jung/Sa Rang mengambil alih pertandingan dan mampu unggul 11-9 pada interval gim pertama.

Usai jeda, pasangan Korea Selatan tersebut terus unggul hingga skor 14-12. Tetapi, The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- tak menyerah begitu saja.

Ahsan/Hendra pada akhirnya sukses membalap perolehan poin dari lawannya. Mereka untuk sementara unggul 16-15 dari pasangan Korea Selatan.

Pertandingan terus berjalan sengit dengan skor yang berimbang pada 18-18, 19-19, dan 20-20. The Daddies akhirnya menuntaskan gim pertama dengan kemenangan 22-20.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2855041/sikap-respek-viktor-axelsen-ke-jonatan-christie-di-japan-open-2023-bikin-pencinta-bulu-tangkis-indonesia-kagum-xYXf6vm5eD.jpg
Sikap Respek Viktor Axelsen ke Jonatan Christie di Japan Open 2023 Bikin Pencinta Bulu Tangkis Indonesia Kagum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854799/momen-gelak-tawa-gregoria-mariska-dan-he-bingjiao-bikin-adem-meski-kalah-di-japan-open-2023-72eKYiMUaS.jpg
Momen Gelak Tawa Gregoria Mariska dan He Bingjiao Bikin Adem meski Kalah di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854727/media-china-dibuat-takut-oleh-gregoria-mariska-usai-bikin-he-bingjiao-pontang-panting-di-japan-open-2023-nEkv0XuzeP.jpg
Media China Dibuat Takut oleh Gregoria Mariska Usai Bikin He Bingjiao Pontang-panting di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854693/momen-sedih-pelatih-viktor-axelsen-kuatkan-jonatan-christie-kelar-final-japan-open-2023-XSqyLJvCpH.jpg
Momen Sedih Pelatih Viktor Axelsen Kuatkan Jonatan Christie Kelar Final Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854667/ranking-bwf-jonatan-christie-melonjak-drastis-setelah-finis-runner-up-di-japan-open-2023-R9vt5cbjJZ.jpg
Ranking BWF Jonatan Christie Melonjak Drastis Setelah Finis Runner-up di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854635/usai-dikalahkan-viktor-axelsen-jonatan-christie-tahu-kekurangan-yang-harus-diperbaiki-iqgccIOYfV.jpg
Usai Dikalahkan Viktor Axelsen, Jonatan Christie Tahu Kekurangan yang Harus Diperbaiki
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement