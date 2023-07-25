Dukung Perwakilan Indonesia Sabet Juara, Nonton BWF Japan Open Live 2023 di Vision+

JAKARTA – Setelah melewati pertandingan di Korea Selatan minggu lalu, kejuaraan bulu tangkis HSBC BWF World Tour Super 300 kini beralih ke Negeri Matahari Terbit. Kini, penggemar bulu tangkis menyambut ajang BWF Japan Open 2023 atau yang secara resmi bertajuk DAIHATSU Japan Open 2023.

BWF Japan Open 2023 diselenggarakan mulai 25 hingga 30 Juli 2023. Sebelumnya, Indonesia gagal mendapatkan juara pada BWF Korea Open 2023 kemarin, namun di pertandingan kali ini, pemain Indonesia tak kehilangan semangatnya untuk mengejar gelar juara.

Berikut daftar pemain Indonesia yang menjadi perwakilan di BWF Japan Open 2023:

Kategori Tunggal Putra

1. Anthony Sinisuka Ginting

2. Jonatan Christie

3. Chico Aura Dwi Wardoyo

Kategori Tunggal Putri

1. Gregoria Mariska Tanjung

Kategori Ganda Putra

1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

2. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan

3. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

4. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

5. Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

Kategori Ganda Putri

1. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

2. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Kategori Ganda Campuran

1. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti

2. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

3. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

4. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Untuk Anda yang merupakan penggemar bulu tangkis, Anda bisa menyaksikan pertandingan BWF Japan Open 2023 secara langsung di Vision+.