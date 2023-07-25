Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Japan Open 2023: Chico Aura Melenggang ke 16 Besar Usai Tekuk Wakil Israel

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |14:19 WIB
Hasil Japan Open 2023: Chico Aura Melenggang ke 16 Besar Usai Tekuk Wakil Israel
Chico Aura melenggang ke babak 16 besar Japan Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Japan Open 2023 akan dibahas di sini. Tunggal putra Indonesia Chico Aura Dwi Wardoyo mengalahkan wakil Israel, Misha Zilberman, dengan skor 21-15 dan 21-14.

Berkat hasil ini, Chico pun melanjutkan kiprahnya di turnamen level super 750 tersebut. Di babak 16 besar, dia akan menghadapi salah satu di antara Viktor Axelsen dan Lin Chun-Yi.

Chico Aura Dwi Wardoyo

Mentas di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Jepang, Selasa (25/7/2023) siang WIB, Chico tertinggal 0-4 terlebih dahulu. Skor kemudian berimbang 5-5 dan 6-6.

Setelah itu, Chico langsung tancap gas dengan mencapai interval dalam skor 11-6. Setelahnya, pebulu tangkis kelahiran Jayapura itu menjauh pada 17-10.

Zilberman masih berupaya untuk mengejar ketertinggalan namun tetap tidak bisa. Chico pun pada akhirnya merebut set pertama dengan kemenangan 21-15.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
