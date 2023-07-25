Hasil Japan Open 2023: Chico Aura Melenggang ke 16 Besar Usai Tekuk Wakil Israel

HASIL Japan Open 2023 akan dibahas di sini. Tunggal putra Indonesia Chico Aura Dwi Wardoyo mengalahkan wakil Israel, Misha Zilberman, dengan skor 21-15 dan 21-14.
Berkat hasil ini, Chico pun melanjutkan kiprahnya di turnamen level super 750 tersebut. Di babak 16 besar, dia akan menghadapi salah satu di antara Viktor Axelsen dan Lin Chun-Yi.
Mentas di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Jepang, Selasa (25/7/2023) siang WIB, Chico tertinggal 0-4 terlebih dahulu. Skor kemudian berimbang 5-5 dan 6-6.
Setelah itu, Chico langsung tancap gas dengan mencapai interval dalam skor 11-6. Setelahnya, pebulu tangkis kelahiran Jayapura itu menjauh pada 17-10.
Zilberman masih berupaya untuk mengejar ketertinggalan namun tetap tidak bisa. Chico pun pada akhirnya merebut set pertama dengan kemenangan 21-15.