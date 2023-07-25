Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Japan Open 2023: Bertarung Sengit, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Dikandaskan Wakil Tuan Rumah

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |13:57 WIB
Hasil Japan Open 2023: Bertarung Sengit, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Dikandaskan Wakil Tuan Rumah
Apriyani Rahayu/Siti Fadia dikandaskan wakil Jepang (Foto: PBSI)
HASIL Japan Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia, harus menyerah di babak pertama setelah dikandaskan wakil tuan rumah, Nami Matsuyama/Chiharu Shida.

Apriyani/Fadia bertarung sengit dalam tiga set dengan skor akhir 12-21, 21-16, dan 13-21. Di babak berikutnya, Matsuyama/Shida akan menghadapi salah satu di antara Sayaka Hobara/Yui Suizu (Jepang) melawan Treesa Jolly/Pullela.

Nami Matsuyama/Chiharu Shida

Berlaga di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Jepang, Selasa (25/7/2023) siang WIB, Apriyani/Fadia unggul 2-1 terlebih dahulu pada awal gim pertama. Akan tetapi, pasangan tuan rumah mampu membalikkan keadaan menjadi 4-2 dan 8-3.

Matsuyama/Shida sukses mempertahankan keunggulan hingga interval dengan skor 11-4. Setelah jeda, Apriyani/Fadia terus berusaha untuk mengejar namun tetap tertinggal pada skor 6-13 dan 7-14.

Unggul cukup jauh, Matsuyama/Shida makin percaya diri dan melesat meninggalkan pasangan Indonesia dengan skor 17-8. Apriyani/Fadia sempat merebut beberapa poin tambahan dan memperkecil ketertinggalan menjadi 11-18.

Pada akhirnya, Matsuyama/Shida sukses mengklaim kemennangan dengan skor 21-12. Skor 1-0 untuk pasangan Jepang tersebut.

Kecolongan gim pertama, Apriyani/Rahayu langsung tancap gas pada awal gim kedua. Mereka mengambil kendali pertandingan dan unggul 2-0 dan 6-1.

Pasangan Indonesia itu sukses menjaga keunggulan hingga interval gim kedua dengan skor 11-6. Selepas jeda, Apriyani/Rahayu terus unggul 14-10 dan 17-11.

Halaman:
1 2
