Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hidup Angelica Wiratama Kini, Pasangan Yeremia Rambitan yang Didepak PBSI

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |13:24 WIB
Hidup Angelica Wiratama Kini, Pasangan Yeremia Rambitan yang Didepak PBSI
Momen Angelica Wiratama dan pasangannya Alfian Eko kala bertanding/Foto: PBSI
A
A
A


ANGELICA Wiratama merupakan pebulu tangkis putri yang pernah menjadi pasangan Yeremia Rambitan. Ia menjadi salah satu atlet putri yang kena depak oleh PBSI.

Angelica Wiratama merupakan mantan pebulutangkis spesialis ganda campuran. Wanita cantik kelahiran Jakarta pada 25 Juni 1999 itu bergabung dengan Pelatnas PBSI pada tahun 2019 silam.

Angelica Wiratama

Namun sayang, namanya masuk ke dalam daftar pemain yang didepak PBSI pada 2022 bersama Dejan Ferdinansyah/Gloria Widjaja dan Praveen Jordan/Melati Daeva.

Di sepanjang karier bulutangkis, Angelica pernah berpasangan dengan beberapa pebulutangkis seperti Akbar Bintang Cahyono, Zachariah Josiahno Sumanti hingga Yeremia Rambitan.

Sebelum berpasangan dengan Yeremia Rambitan sebagai ganda campuran, Angelica Wiratama pernah bermain sebagai ganda putri. Ia pernah berpasangan dengan Pitha Haningtyas Mentari hingga Winny Oktavina Kandow.

Namun nasibnya di sektor itu tak terlalu bagus. Ia belum pernah sekalipun naik podium kala bermain sebagai ganda putri.

Kesempatan untuk naik podium justru baru berhasil dicapainya ketika dipasangkan sebagai ganda campuran. Dengan Yeremia Rambitan mereka menyabet gelar juara di ajang Malaysia International Junior Open 2017.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182447/simak_kisah_legenda_bulu_tangkis_indonesia_rexy_mainaky_sukses_balas_dendam_ke_malaysia_di_piala_thomas_1994-Sso7_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Rexy Mainaky, Semringah Usai Balas Dendam ke Malaysia di Piala Thomas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182445/kisah_lucu_mohammad_ahsan_bengong_saat_tertinggal_0_17_menarik_untuk_diulas-mWt7_large.jpg
Kisah Lucu Mohammad Ahsan Bengong saat Tertinggal 0-17, Seakan Tak Percaya tapi Wajahnya Memelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182364/rinov_rivaldy_dan_vania_arianto_sukoco-XjNk_large.jpg
Kisah Rinov Rivaldy dan Vania Arianti Sukoco, Pernah Duet di Ganda Campuran Kini Segera Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/40/3182346/anthony_sinisuka_ginting_dan_kento_momota-WgK5_large.jpg
Kisah Anthony Ginting, Dijuluki The Giant Killer Gara-Gara Taklukkan Kento Momota hingga Chen Long
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/40/3182294/tai_tzu_ying-lOQb_large.jpg
Eks Ratu Bulu Tangkis Dunia Tai Tzu Ying Resmi Umumkan Pensiun, Usai Absen Panjang karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/40/3182125/chae_yu_jung-CqsJ_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Supercantik Korea Selatan yang Resmi Pensiun pada 2025, Nomor 1 Peraih Medali Olimpiade!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement