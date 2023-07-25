Hidup Angelica Wiratama Kini, Pasangan Yeremia Rambitan yang Didepak PBSI





ANGELICA Wiratama merupakan pebulu tangkis putri yang pernah menjadi pasangan Yeremia Rambitan. Ia menjadi salah satu atlet putri yang kena depak oleh PBSI.

Angelica Wiratama merupakan mantan pebulutangkis spesialis ganda campuran. Wanita cantik kelahiran Jakarta pada 25 Juni 1999 itu bergabung dengan Pelatnas PBSI pada tahun 2019 silam.

Namun sayang, namanya masuk ke dalam daftar pemain yang didepak PBSI pada 2022 bersama Dejan Ferdinansyah/Gloria Widjaja dan Praveen Jordan/Melati Daeva.

Di sepanjang karier bulutangkis, Angelica pernah berpasangan dengan beberapa pebulutangkis seperti Akbar Bintang Cahyono, Zachariah Josiahno Sumanti hingga Yeremia Rambitan.

Sebelum berpasangan dengan Yeremia Rambitan sebagai ganda campuran, Angelica Wiratama pernah bermain sebagai ganda putri. Ia pernah berpasangan dengan Pitha Haningtyas Mentari hingga Winny Oktavina Kandow.

Namun nasibnya di sektor itu tak terlalu bagus. Ia belum pernah sekalipun naik podium kala bermain sebagai ganda putri.

Kesempatan untuk naik podium justru baru berhasil dicapainya ketika dipasangkan sebagai ganda campuran. Dengan Yeremia Rambitan mereka menyabet gelar juara di ajang Malaysia International Junior Open 2017.