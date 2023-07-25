Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Daniel Ricciardo Berhasil Comeback di F1 GP Hungaria 2023 Usai Lama Absen

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |08:18 WIB
Daniel Ricciardo Berhasil Comeback di F1 GP Hungaria 2023 Usai Lama Absen
Daniel Ricciardo/Foto: Twitter
A
A
A

PEMBALAP Alpha Tauri, Daniel Ricciardo, berhasil comeback dalam balapan F1 GP Hungaria 2023 usai lama absen dari balapan jet darat paling bergengsi di dunia itu. Dia mengaku mengambil banyak pelajaran dari balapan pertamanya dengan tim barunya.

Ya, Ricciardo akhirnya kembali mentas dalam balapan Formula 1 di GP Hungaria 2023 pada Minggu (23/7/2023) malam WIB. Ini menjadi kali pertama baginya tampil di musim ini setelah sebelumnya berstatus sebagai pembalap cadangan Red Bull Racing.

 Formula one

Dalam balapan 70 lap di Sirkuit Hungaroring itu, pembalap asal Australia itu start dari posisi 13. Namun, dia langsung terlempar lima tempat ke urutan terakhir pada lap pertama setelah ditabrak dari belakang oleh pembalap Alfa-Romeo, Zhou Guanyu.

Meski begitu, Ricciardo mampu bangkit dan merangkak naik ke posisi sembilan sebelum kemudian kembali ke barisan belakang setelah melakukan pit stop pertamanya pada lap 18. Pada akhirnya, di lap 40, dia berhasil menduduki urutan 13 lagi yang terus bertahan hingga balapan selesai. Dia finis dua tempat di atas rekan setimnya, Yuki Tsunoda.

 BACA JUGA:

Pembalap berusia 34 tahun itu pun menilai sebenarnya dia mampu pulang mendapatkan poin dari GP Hungaria 2023 jika tak mengalami insiden di lap pertama. Meski begitu, dia mengungkapkan banyak mendapatkan pelajaran dalam debutnya dengan Alpha Tauri tersebut.

"Saya yakin kami bisa benar-benar berjuang untuk mendapatkan poin jika tak terjadi insiden di lap pertama. Kami memiliki kecepatan, memiliki udara yang jernih, belajar dari kesalahan yang saya buat, mengetahui apa yang disukai mobil, apa yang tidak, saya pikir saya belajar banyak dari balapan ini,” kata Ricciardo dilansir dari RaceFans, Senin (24/7/2023).

Lebih lanjut, Ricciardo mengaku cukup kelelahan dalam balapan ini karena sudah lama tak menjalani balapan penuh. Kendati demikian, dia mengaku sangat menikmati comeback-nya sebagai pembalap utama di F1.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/37/2858143/george-russel-pede-bisa-bawa-mercedes-finis-peringkat-kedua-di-f1-musim-ini-CIREfqgw9G.jpg
George Russel Pede Bisa Bawa Mercedes Finis Peringkat Kedua di F1 Musim Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/29/37/2854003/hasil-kualifikasi-f1-gp-belgia-2023-max-verstappen-raih-pole-position-4nIMtr4N2Z.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Belgia 2023: Max Verstappen Raih Pole Position
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/37/2851614/pecahkan-trofi-kemenangan-f1-gp-hungaria-2023-milik-max-verstappen-ini-kata-lando-norris-KWtJrKVeQc.jpg
Pecahkan Trofi Kemenangan F1 GP Hungaria 2023 Milik Max Verstappen, Ini Kata Lando Norris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/37/2851166/gagal-maksimalkan-pole-position-di-f1-gp-hungaria-2023-lewis-hamilton-keseimbangan-mobil-cukup-buruk-L9GEsoDZbP.jpg
Gagal Maksimalkan Pole Position di F1 GP Hungaria 2023, Lewis Hamilton: Keseimbangan Mobil Cukup Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/37/2842277/max-verstappen-siap-bikin-sejarah-baru-bersama-red-bull-di-f1-2023-dengan-sapu-bersih-kemenangan-idHscgP8Zg.jpg
Max Verstappen Siap Bikin Sejarah Baru Bersama Red Bull di F1 2023 dengan Sapu Bersih Kemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/37/3182519//lando_norris-WcPR_large.jpg
Hasil Race F1 GP Brasil 2025: Lando Norris Menang, Max Verstappen Naik Podium!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement