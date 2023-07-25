Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Pecahkan Trofi Kemenangan F1 GP Hungaria 2023 Milik Max Verstappen, Ini Kata Lando Norris

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |06:09 WIB
Pecahkan Trofi Kemenangan F1 GP Hungaria 2023 Milik Max Verstappen, Ini Kata Lando Norris
Trofi Max Verstappen pecah/Foto: Charles Coates
A
A
A

PEMBALAP McLaren, Lando Norris, memecahkan trofi kemenangan spesial milik Max Verstappen di F1 GP Hungaria 2023. Bukannya minta maaf, dia malah melempar kesalahan kepada sang bintang Red Bull Racing sendiri.

Dalam balapan 70 lap di Sirkuit Hungaroring yang digelar pada Minggu (23/7/2023) malam WIB itu, Verstappen berhasil naik podium pertama sekaligus mencatatkan tujuh kemenangan beruturut-turut musim ini. Dia melewati garis finis dengan selisih lebih dari 30 detik atas Norris dan rekan setimnya, Sergio Perez, yang berada di belakangnya.

 Lando Noris

Seperti biasa, pembalap yang finis di tiga besar melakukan selebrasi di atas podium setelah balapan. Nah, di sinilah momen nahas tersebut terjadi.

Ketika Norris mencoba membuka botol sampanyenya untuk disemprotkan ke Verstappen, dia membantingnya terlalu keras di atas podium. Alhasil, trofi kemenangan spesial GP Hungaria 2023 yang berbentuk guci keramik milik bintang asal Belanda itu pun jatuh ke lantai hingga rusak menjadi beberapa bagian.

 BACA JUGA:

Setelah itu, Norris masih melanjutkan aksinya menyemprotkan sampanye ke Verstappen dan Perez meski terlihat ada raut bersalah di wajahnya. Dalam konferensi pers setelah balapan pun, kedua pembalap itu menceritakan apa yang terjadi.

Lalu, Norris berkelakar bahwa insiden tersebut terjadi karena salah Verstappen. Sebab menurutnya, sang juara F1 2021 dan 2022 meletakkan trofinya terlalu pinggir di podium sehingga mudah sekali untuk terjatuh.

“Saya tidak yakin. Max meletakkannya terlalu dekat ke tepi!” kata Norris dilansir dari Speedcafe, Senin (24/7/2023).

“Saya akan memegangnya lain kali,” jawab Versatppen.

Halaman:
1 2
