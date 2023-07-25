Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Ketua LOC Budi Satrio Djiwandono Pastikan Indonesia Siap Gelar FIBA Basketball World Cup 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |22:27 WIB
Ketua LOC Budi Satrio Djiwandono Pastikan Indonesia Siap Gelar FIBA Basketball World Cup 2023
Budi Satrio Djiwandono pastikan Indonesia siap jadi tuan rumah FIBA Basketball World Cup 2023 (Foto: Istimewa)
A
A
A

KETUA Panitia Pelaksana Lokal (LOC) Budi Satrio Djiwandono memastikan bahwa Indonesia siap gelar FIBA Basketball World Cup 2023. Budi menuturkan bahwa panitia tengah melangsungkan kegiatan yang menunjang turnamen, uji coba venue hingga persiapan teknis.

Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia Basket atau FIBA Basketball World Cup 2023 bersama Filipina dan Jepang. Turnamen basket internasional tersebut akan digelar pada 25 Agustus hingga 10 September 2023.

FIBA World Cup

Hitung mundur 30 hari sebelum turnamen dimulai, Indonesia akan menggelar sejumlah kegiatan. Diantaranya ada uji coba venue dalam "Indonesia Internasional Basketball Invitational" pada 2-5 Agustus 2023.

Tak hanya lapangan, teknis lainnya seperti ticketing system, arus keluar-masuk penonton, emergency system dan lainnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan ajang invitasi tersebut dibuka dengan penonton untuk kategori 1-3 tetapi dengan jumlah terbatas.

Empat tim yang akan mengikuti ajang itu adalah Timnas Basket Indonesia, Uni Emirat Arab, Suriah, dan Indonesian Patriots. Mereka akan bertanding dengan jadwal dan waktu pertandingan yang disesuaikan dengan saat penyelenggaraan FIBA World Cup nanti, yakni pada pukul 16.45 WIB dan 20.30 WIB.

"Karena ini, maka bagaimana menjaga event ini sebaik-baiknya. Kita akan bertanding di arena yang baru, meski sebuah kebanggaan, tapi biasanya venue baru perlu ada penyesuaian. Tantangan lainnya adalah bagaimana membuat stadion dengan kapasitas 16 ribu penonton itu dipenuhi penonton. Itulah sebab, mengapa kita perlu menggelar uji coba ini," kata Budi dalam rilis yang diterima MNC Portal Indonesia, Selasa (25/7/2023).

"Dibanding Jepang dan Filipina, bola basket Indonesia memang ada di level dibawah. Namun, kita ingin agar dengan menjadi tuan rumah ini, nama Indonesia bisa sejajar dengan kedua negara tersebut," tambahnya.

Budi juga mengatakan bahwa sejumlah kegiatan lain juga akan diselenggarakan untuk menunjang kesiapan FIBA Basketball World Cup 2023. Di antaranya ada Youth Leader Program, Meet Up, hingga Trofi Tour di empat kota.

