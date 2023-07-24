Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta Hari Pertama: 8 Atlet Melaju ke 16 Besar

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |20:30 WIB
Hasil POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta Hari Pertama: 8 Atlet Melaju ke 16 Besar
Penyelenggaraan hari pertama POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta (Foto: MPI/Yohanes Demo)
A
A
A

HASIL POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 seri I Yogyakarta pada hari pertama, Senin (24/7/2023), akan dibahas di sini. Ada delapan atlet yang mendapatkan tiket lolos ke babak 16 besar usai bermain di Bliss Pool and Lounge, Sleman.

Achmad Fadil Nasution selaku Ketua II Binpres PB POBSI mengatakan bahwa ada 32 atlet yang memperjuangkan diri lolos ke putaran berikutnya di hari pertama ini. Turnamen ini sendiri berlangsung dari 24 hingga 26 Juli 2023.

POBSI

"Setelah menjalani pertandingan yang cukup sengit, diperoleh 8 atlet yang berhak maju ke babak 16 besar," ujarnya.

Fadil mengatakan, 8 peserta yang lolos diantaranya adalah Zidan Eko Wawan Prabowo asal kampus UMY, Ahmad Rohimi asal kampus UII, Kadek Ryan Daneswara asal Politeknik Pariwisata Bali, Derin Asaku Sitorus asal SMP St Fransiskus, Dardy Renandito asal SMAN 1 Seyegan, Farhan Tengku Muhammad Farhan asal LP3I, Vincent Filbert Dyanka asal SMP 4 Ambarawa dan Najid Farhan Abdilah asal kampus UII.

Para peserta yang lolos ke 16 besar tersebut akan kembali bertanding pada 25 Juli alias hari kedua turnamen. Mereka akan memperjuangkan tempat di delapan besar.

Halaman:
1 2
