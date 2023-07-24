Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pelajar SD di Yogyakarta Jadi Peserta Termuda di POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |20:00 WIB
Pelajar SD di Yogyakarta Jadi Peserta Termuda di POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023
Stefano Alexa Mario Masang mengikuti turnamen biliar POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 (Foto: MPI/Yohanes Demo)
PELAJAR SD di Yogyakarta jadi peserta termuda di turnamen biliar POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023. Dialah Stefano Alexa Mario Masang, yang merupakan siswa kelas 6 SD di Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta.

Bocah yang akrab disapa Eca tersebut baru berusia 12 tahun. Anak dari pasangan Marthawati Handayani dan Josep Janto Masang tersebut mengikuti seri I POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 yang diadakan di Bliss Pool and Lounge, Sleman pada 24-26 Juli 2023.

POBSI

Ibunya bercerita bahwa Eca memang sudah menyukai biliar sejak kecil. Eca mengenalnya dari sang pakde dan ikut bermain biliar sejak masih berusia 4 tahun.

"Waktu kecil itu, sekitar umur 4 tahun kan pakdenya sering nginep di hotel, terus Eca ini sering ikut. Di situ ada meja biliar jadi kalau pakdenya main biliar dia (Eca) sering ngelihat," katanya.

Semenjak itu, Kecintaan Eca terhadap olahraga biliar semakin meningkat. Tak jarang, Eca kerap menonton tayangan video pebiliar yang ia kagumi.

"Sering lihat video di YouTube, dari juara-juara dunia," imbuhnya.

Martha mengungkapkan, pengalaman pertama anak kesayangannya mengikuti turnamen biliar telah dimulai sejak kelas 4 SD. Meski belum meraih juara, namun hal itu cukup membuat anaknya mendapatkan pengalaman.

Eca mengklaim bahwa dirinya sempat mendapat kritikan dari gurunya di sekolah karena biliar. Sebab, ini bukanlah olahraga yang lumrah dimainkan anak-anak.

