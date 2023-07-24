49 Peserta Perebutkan Gelar Juara di POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa Seri I Yogyakarta

SEBANYAK 49 peserta perebutkan gelar juara di POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa Seri I Yogyakarta akan dibahas di sini. Ini merupakan turnamen biliar yang merupakan bagian dari rangkaian kejuaraan antarpelajar dari seluruh Indonesia.

Achmad Fadil Nasution selaku Ketua II Binpres PB POBSI menuturkan bahwa turnamen biliar ini bakal diselenggarakan dalam empat seri. Yogyakarta terpilih sebagai kota pertama untuk turnamen yang bakal terselenggara pada 24-26 Juli 2023.

"Akan ada 4 seri, seri pertama di Yogyakarta kemudian lanjut seri kedua di Semarang, seri ketiga di Malang dan seri keempat atau penutup di Jakarta," kata dia disela-sela acara pembukaan POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 di Bliss Pool and Lounge, Sleman, Senin (24/07/2023).

Fadil mengatakan bahwa turnamen seri pertama ini akan diikuti oleh total 49 peserta, yang berasal dari 11 provinsi dari seluruh Indonesia. Para peserta tersebut beradu skill untuk memperebutkan gelar juara.

"Untuk setiap seri memperebutkan total hadiah uang senilai Rp 30 juta. Kemudian untuk peserta yang sampai grand final akan memperebutkan hadiah senilai Rp 56 juta sebagai uang pembinaan," imbuhnya.

Joko Pekik selaku Ketua KONI DIY mengutarakan apresiasinya atas kompetisi ini. Sebab, ini adalah salah satu cara untuk meregenerasi atlet-atlet di masa yang akan datang.

"Kita berharap kegiatan ini akan terus berlanjut dan kita tentu akan mendukung penuh kegiatan ini, sehingga akan muncul atlet-atlet handal," katanya.