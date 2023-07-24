Fahry Septian Dipastikan Absen di Asian Volleyball Championship Usai Bawa Indonesia Juara SEA V League 2023

FAHRY Septian dipastikan absen di Asian Volleyball Championship usai bawa Indonesia juara SEA V League 2023. Fahry memenangkan gelar pemain terbaik alias MVP dalam turnamen tersebut.

Skuad asuhan Jeff Jiang Jie sukses mengalahkan Thailand dengan skor 3-1 (21-25, 25-17, 25-23, dan 27-25) pada pertandingan di GOR Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, pada Minggu (23/7/2023) malam WIB kemarin. Dalam laga itu, Indonesia membalas kekalahan dari Thailand di AVC Challenge Cup 2023 dengan skor 2-3 (20-25, 27-25, 25-20, 16-25, 12-15).

Namun begitu, Fahry mengatakan bahwa dirinya akan absen dalam ajang se-Asia yang diikuti bulan depan, yaitu Asian Men’s Volleyball Championship 2023. Sebab, dirinya akan bertolak ke Bulgaria untuk memperkuat klub barunya, SKV Montana.

"Untuk Asian Championship senior, saya kebetulan akan absen karena sudah berangkat ke Bulgaria. Saya kembali lagi nanti untuk Asian Games," ungkap Fahry seusai laga, Minggu (23/7/2023).

Asian Championship sendiri akan dihelat di Iran pada 19 hingga 26 Agustus 2023 mendatang. Nyatanya, waktu tersebut bentrok dengan jadwal klub barunya di Bulgaria.