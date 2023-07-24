Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Indonesia Juara SEA V League 2023, Jeff Jiang: Pemain Bekerja Keras untuk Menang

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |12:57 WIB
Indonesia Juara SEA V League 2023, Jeff Jiang: Pemain Bekerja Keras untuk Menang
Timnas voli Putra Indonesia/Foto: PBVSI
A
A
A

TIMNAS voli putra Indonesia sukses menjuarai putaran pertama SEA V League 2023 setelah mengalahkan Thailand pada laga terakhir. Sang pelatih, Jeff Jiang Jie mengatakan bahwa tim yang asuhannya berjuang sangat keras untuk menang.

Tampil di GOR Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Minggu (23/7/2023) malam WIB, Fahri Septian dan kawan-kawan mampu mengalahkan Thailand dengan skor 3-1 (21-25, 25-17, 25-23, dan 27-25). Indonesia sukses membalaskan dendam kekalahan yang diderita sebelumnya di AVC Challenge Cup lalu.

 Voli

"Para pemain bekerja keras, teamwork sangat baik. Walaupun kami kalah di set 1, mereka tidak pernah menyerah. Ini tim yang berbeda dari Taiwan kemarin," tutur Jiang seusai laga, Minggu (23/7/2023).

"Kalau di Taiwan kami bermain seperti ini, seharusnya kami bisa menang saat itu," tambahnya.

 BACA JUGA:

Pelatih asal Cina itu yakin jika para penggawa Skuad Merah-Putih menunjukkan penampilan dan mentalitas seperti pada pertandingan kemarin, seharusnya kekalahan di Taiwan kemarin bisa dihindari. Dia juga percaya bahwa sejatinya Indonesia setidaknya bisa melaju hingga babak final AVC Challenge Cup kemarin.

"Akan tetapi, semua sudah tidak perlu dipikirkan lagi, sudah tidak menjadi masalah. Saya sangat senang dan bangga dengan semuanya," tegas Jiang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181221/simak_kisah_asmara_pevoli_cantik_yolla_yuliana_yang_sukses_bikin_banyak_atlet_indonesia_jatuh_hati-XIVK_large.jpg
Kisah Asmara Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Sukses Bikin Banyak Atlet Indonesia Jatuh Hati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3180929/megawati_hangestri-9P2c_large.jpg
Media Korea Selatan Soroti Megawati Hangestri yang Putus Kontrak dengan Manisa BBSK, Sinyal Comeback ke Red Sparks?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3180083/megawati_hangestri-5lYf_large.jpg
Segini Gaji Pevoli Megawati Hangestri yang Resmi Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3179971/megawati_hangestri-XRgn_large.jpg
Megawati Hangestri Angkat Bicara soal Putus Kontrak dengan Manisa BBSK: Ini Permintaan Saya Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177486/saksikan_3rd_asian_youth_games_bahrain_2025_di_mnctv-bHUe_large.jpeg
Live MNCTV, Saksikan Tim Voli Indonesia Berjuang di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177408/berikut_lima_pevoli_indonesia_yang_cantiknya_kebangetan-Vm2v_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Dipacari Pesepakbola
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement