Indonesia Juara SEA V League 2023, Jeff Jiang: Pemain Bekerja Keras untuk Menang

TIMNAS voli putra Indonesia sukses menjuarai putaran pertama SEA V League 2023 setelah mengalahkan Thailand pada laga terakhir. Sang pelatih, Jeff Jiang Jie mengatakan bahwa tim yang asuhannya berjuang sangat keras untuk menang.

Tampil di GOR Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Minggu (23/7/2023) malam WIB, Fahri Septian dan kawan-kawan mampu mengalahkan Thailand dengan skor 3-1 (21-25, 25-17, 25-23, dan 27-25). Indonesia sukses membalaskan dendam kekalahan yang diderita sebelumnya di AVC Challenge Cup lalu.

"Para pemain bekerja keras, teamwork sangat baik. Walaupun kami kalah di set 1, mereka tidak pernah menyerah. Ini tim yang berbeda dari Taiwan kemarin," tutur Jiang seusai laga, Minggu (23/7/2023).

"Kalau di Taiwan kami bermain seperti ini, seharusnya kami bisa menang saat itu," tambahnya.

Pelatih asal Cina itu yakin jika para penggawa Skuad Merah-Putih menunjukkan penampilan dan mentalitas seperti pada pertandingan kemarin, seharusnya kekalahan di Taiwan kemarin bisa dihindari. Dia juga percaya bahwa sejatinya Indonesia setidaknya bisa melaju hingga babak final AVC Challenge Cup kemarin.

"Akan tetapi, semua sudah tidak perlu dipikirkan lagi, sudah tidak menjadi masalah. Saya sangat senang dan bangga dengan semuanya," tegas Jiang.