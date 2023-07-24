PB POBSI Rekomendasikan Turnamen Celebes Open 2 in 1 National Championship 2023, Catat Tanggalnya!

KABAR gembira bagi para pecinta biliar di seluruh Indonesia! Pasalnya Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) merekomendasikan turnamen nasional biliar bertajuk Celebes Open 2 in 1 National Championship 2023.

Turnamen ini dijadwalkan akan berlangsung mulai dari tanggal 29 Juli hingga 9 Agustus 2023, dan akan digelar di Labewa Cue Sport, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Celebes Open 2 in 1 National Championship 2023 memberikan kesempatan emas bagi para pemain biliar untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam dua kelas pertandingan yang menarik, yaitu Handicap 10 Ball dan 9 Ball Open.

Pada kategori 9 Ball Open, para peserta akan berkompetisi memperebutkan piala bergilir Ketua Umum PB POBSI, serta total hadiah mencapai 350 juta rupiah untuk kedua kelas yang akan menjadi poin menarik bagi para atlet.

BACA JUGA:

Turnamen ini diselenggarakan oleh Labewa Cuesport yang bekerja sama dengan POBSI Sulawesi Selatan, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar, dan POBSI Kota Makassar.

Sebagai catatan penting, perlu diketahui bahwa hanya kategori 9 Ball Open yang akan mendapatkan poin ranking nasional dan memperebutkan piala bergilir Ketua Umum PB POBSI. Ini menambah nilai penting dari turnamen ini bagi para atlet yang tengah mengejar posisi poin ranking nasional.

Keterbukaan dan kesempatan berpartisipasi dalam Celebes Open 2 in 1 National Championship 2023 ini terbuka luas bagi seluruh peserta, bahkan atlet dari luar daerah dipersilakan untuk ikut serta dalam ajang bergengsi ini.