Dua Srikandi Indonesia Tampil Gemilang di WCBS Continental Teams Championship 2023, Bawa Pulang Medali

PADA ajang WCBS Continental Teams Championship 2023 yang berlangsung dari 20 hingga 23 Juli lalu, Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang melalui dua pebiliar wanita andalannya, Silviana Lu dan Annita Kanjaya. Keduanya berhasil menunjukkan kebolehannya di dunia biliar internasional dan membawa pulang medali bagi Indonesia.

Silviana Lu, yang menjadi bagian dari tim Asia B di nomor pool wanita, tampil luar biasa dengan meraih medali emas. Dalam 6 pertandingan yang dijalani, Silviana berhasil memenangkan 5 pertandingan, menunjukkan performa yang konsisten dan mengesankan. Keberhasilan ini menambah daftar prestasinya sebagai salah satu pebiliar papan atas Indonesia.

Sementara itu, rekan senegaranya, Annita Kanjaya, berada dalam tim Asia A dan meraih medali perunggu. Prestasi ini juga patut diberikan apresiasi tinggi, mengingat persaingan dalam turnamen ini sangat ketat dengan peserta dari berbagai benua yang berkompetisi dengan baik. Annita menampilkan permainan yang mengagumkan dan menambah koleksi prestasi gemilang dalam kariernya.

Kejuaraan ini menjadi panggung bagi 48 peserta dari berbagai benua yang tergabung dalam 6 tim, yaitu 2 tim dari Asia, 2 tim dari Eropa, 1 tim dari Amerika, dan 1 tim dari Afrika. Prestasi Silviana dan Annita mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam dunia biliar global.

BACA JUGA:

Sementara di kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Fadil Nasution, turut merasa bangga dengan pencapaian luar biasa yang ditorehkan oleh Silviana dan Annita. Fadil mengungkapkan kebanggaannya karena turnamen ini merupakan yang pertama diikuti oleh atlet Indonesia.

"Selamat untuk Silviana dan Annita, kami berharap prestasi gemilang ini akan menjadi motivasi bagi seluruh atlet Indonesia untuk terus berjuang dan mengharumkan nama bangsa di ajang dunia," kata Fadil.