Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Dua Srikandi Indonesia Tampil Gemilang di WCBS Continental Teams Championship 2023, Bawa Pulang Medali

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |08:24 WIB
Dua Srikandi Indonesia Tampil Gemilang di WCBS Continental Teams Championship 2023, Bawa Pulang Medali
WCBS Continental Teams Championship 2023/Foto: Istimewa
A
A
A

PADA ajang WCBS Continental Teams Championship 2023 yang berlangsung dari 20 hingga 23 Juli lalu, Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang melalui dua pebiliar wanita andalannya, Silviana Lu dan Annita Kanjaya. Keduanya berhasil menunjukkan kebolehannya di dunia biliar internasional dan membawa pulang medali bagi Indonesia.

Silviana Lu, yang menjadi bagian dari tim Asia B di nomor pool wanita, tampil luar biasa dengan meraih medali emas. Dalam 6 pertandingan yang dijalani, Silviana berhasil memenangkan 5 pertandingan, menunjukkan performa yang konsisten dan mengesankan. Keberhasilan ini menambah daftar prestasinya sebagai salah satu pebiliar papan atas Indonesia.

 Biliar

Sementara itu, rekan senegaranya, Annita Kanjaya, berada dalam tim Asia A dan meraih medali perunggu. Prestasi ini juga patut diberikan apresiasi tinggi, mengingat persaingan dalam turnamen ini sangat ketat dengan peserta dari berbagai benua yang berkompetisi dengan baik. Annita menampilkan permainan yang mengagumkan dan menambah koleksi prestasi gemilang dalam kariernya.

Kejuaraan ini menjadi panggung bagi 48 peserta dari berbagai benua yang tergabung dalam 6 tim, yaitu 2 tim dari Asia, 2 tim dari Eropa, 1 tim dari Amerika, dan 1 tim dari Afrika. Prestasi Silviana dan Annita mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam dunia biliar global.

 BACA JUGA:

Sementara di kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Fadil Nasution, turut merasa bangga dengan pencapaian luar biasa yang ditorehkan oleh Silviana dan Annita. Fadil mengungkapkan kebanggaannya karena turnamen ini merupakan yang pertama diikuti oleh atlet Indonesia.

"Selamat untuk Silviana dan Annita, kami berharap prestasi gemilang ini akan menjadi motivasi bagi seluruh atlet Indonesia untuk terus berjuang dan mengharumkan nama bangsa di ajang dunia," kata Fadil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3181979/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_bojue_championship_2025_9_ball_international_open-yKs5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement