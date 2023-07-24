Usai Juara SEA V League 2023, Timnas Voli Putra Indonesia Borong 3 Gelar Individu

Timnas Voli Putra Indonesia borong 3 gelar individu di Seri I SEA V League 2023. (Foto: Laman resmi SEA V League)

SENTUL – Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia mencetak sejarah usai menjuarai Seri I SEA V League 2023 pada Minggu 23 Juli 2023. Tak hanya sukses secara tim, skuad Garuda juga berhasil memborong tiga gelar individu dari turnamen voli se-Asia Tenggara tersebut.

Ketiga gelar indiviu itu tepatnya dididapatkan oleh Farhan Halim untuk best opposite hitter 2, Hendra Kurniawan sebagai untuk middle blocker 2, dan Fahri Septian meraih MVP atau most valueable player.

Timnas Voli Putra Indonesia bersama Thailand menjadi yang paling banyak pemainnya meraih gelar individu tersebut, yakni sama-sama menyumbang tiga pemain. Sisanya Vietnam dan Filipina hanya bisa meraih satu gelar individu saja.

Keberhasilan Timnas Voli Putra Indonesia memborong tiga gelar individu itu pun menjadi bukti betapa kuatnya skuad Garuda. Terlebih memang dalam turnamen yang digelar di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat, baik Farhan Halim, Hendra Kurniawan, dan Fahri Septian tampil menggila.

Jadi, tidak heran jika Farhan Halim, Hendra Kurniawan, dan Fahri Septian meraih gelar individu di Seri I SEA V League 2023. Ketiga pemain tersebut berperan penting saat Timnas Voli Putra Indonesia mampu menyapu bersih tiga laga di SEA V League 2023 dengan kemenangan.

Terutama saat melawan Thailand. Perlu diketahui, pada awalnya Timnas Voli Putra Indonesia sempat kalah di set pertama dengan skor 21-15.