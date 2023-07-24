Melihat Momen Pebulu Tangkis Kontroversi India Satwiksairaj Rankireddy Lakukan Smash Kilat Tercepat 500 Km/Jam di Korea Open 2023

MARI melihat momen saat pebulu tangkis kontroversi India, Satwiksairaj Rankireddy lakukan smash kilat tercepat hingga 500 km/jam di Korea Open 2023 pada artikel ini.

Seperti yang telah diketahui, gelaran Korea Open 2023 telah resmi usai dengan pasangan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty yang menjadi juara di sektor ganda putra. Pasangan asal India berhasil menang melalui rubber game atas ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto 21,17, 13-21, dan 14,21.

Namun selain membawa pulang medali dan uang tunai hadiah, Satwiksairaj juga pulang dengan catatan rekor jump smash tercepat yang dicatatkan pada turnamen resmi.

Ya, Satwiksairaj Rankireddy berhasil mencatatkan sebuah pukulan smash yang membuat shuttlecock melaju dengan kecepatan hingga 500 km/jam. Angka lantas membuatnya berhasil mengalahkan rekor sebelumnya yang dicatatkan oleh pebulu tangkis asal Malaysia, Tan Boon Heong.

Tan Boon Heong membuat rekor smash tercepat itu pada 2013, yakni kecepatannya berada di angka 493 km/jam. Sayangnya, rekor ini Tan Boon Heong catat bukan dalam ajang kompetisi resmi.

Namun terlepas dari itu, rekor ini mampu bertahan hingga satu dekade sebelum dipecahkan Satwiksairaj Rankireddy di Korea Open 2023 lalu.

Momen Satwiksairaj Rankireddy memecahkan rekor smash tercepat ini terjadi pada babak perempatfinal. Kala itu, dirinya bersama Chirag Shetty berhadapan dengan ganda putra peringkat 5 dunia asal Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.