Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Rekor di Luar Nalar Pebulu Tangkis Indonesia yang Masih Belum Bisa Terpecahkan, Nomor 1 Punya Susy Susanti

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |19:11 WIB
3 Rekor di Luar Nalar Pebulu Tangkis Indonesia yang Masih Belum Bisa Terpecahkan, Nomor 1 Punya Susy Susanti
Susy Susanti punya rekor luar biasa yang tak terpecahkan hingga kini (Foto: BWF)
A
A
A

SEBANYAK tiga rekor di luar nalar pebulu tangkis Indonesia yang masih belum bisa terpecahkan akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya punya Susy Susanti.

Indonesia merupakan gudangnya pada pebulu tangkis hebat. Di level internasional, para pebulu tangkis Indonesia kerap mencatatkan rekor-rekor yang luar biasa pada masanya.

Anthony Ginting

Ada tiga rekor yang dicatatkan oleh para legenda yang nyatanya hingga kini masih belum terpecahkan. Rekor apa sajakah itu? Mari membahasnya bersama-sama di sini.

Berikut 3 Rekor di Luar Nalar Pebulu Tangkis Indonesia yang Masih Belum Bisa Terpecahkan

3. Backhand Smash Terkeras Milik Taufik Hidayat

Taufik Hidayat

Taufik Hidayat merupakan salah satu tunggal putra terbaik pada masanya. Senjata andalannya adalah backhand smash yang kerasnya tak masuk akal.

Tercatat, Taufik memegang rekor smash terkeras dengan teknik backhand hingga mencapai 206 km/jam. Hingga kini, belum ada pebulu tangkis dunia yang sukses melewati rekor tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182447/simak_kisah_legenda_bulu_tangkis_indonesia_rexy_mainaky_sukses_balas_dendam_ke_malaysia_di_piala_thomas_1994-Sso7_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Rexy Mainaky, Semringah Usai Balas Dendam ke Malaysia di Piala Thomas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182445/kisah_lucu_mohammad_ahsan_bengong_saat_tertinggal_0_17_menarik_untuk_diulas-mWt7_large.jpg
Kisah Lucu Mohammad Ahsan Bengong saat Tertinggal 0-17, Seakan Tak Percaya tapi Wajahnya Memelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182364/rinov_rivaldy_dan_vania_arianto_sukoco-XjNk_large.jpg
Kisah Rinov Rivaldy dan Vania Arianti Sukoco, Pernah Duet di Ganda Campuran Kini Segera Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/40/3182346/anthony_sinisuka_ginting_dan_kento_momota-WgK5_large.jpg
Kisah Anthony Ginting, Dijuluki The Giant Killer Gara-Gara Taklukkan Kento Momota hingga Chen Long
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/40/3182294/tai_tzu_ying-lOQb_large.jpg
Eks Ratu Bulu Tangkis Dunia Tai Tzu Ying Resmi Umumkan Pensiun, Usai Absen Panjang karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/40/3182125/chae_yu_jung-CqsJ_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Supercantik Korea Selatan yang Resmi Pensiun pada 2025, Nomor 1 Peraih Medali Olimpiade!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement