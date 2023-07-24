3 Rekor di Luar Nalar Pebulu Tangkis Indonesia yang Masih Belum Bisa Terpecahkan, Nomor 1 Punya Susy Susanti

Susy Susanti punya rekor luar biasa yang tak terpecahkan hingga kini (Foto: BWF)

SEBANYAK tiga rekor di luar nalar pebulu tangkis Indonesia yang masih belum bisa terpecahkan akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya punya Susy Susanti.

Indonesia merupakan gudangnya pada pebulu tangkis hebat. Di level internasional, para pebulu tangkis Indonesia kerap mencatatkan rekor-rekor yang luar biasa pada masanya.

Ada tiga rekor yang dicatatkan oleh para legenda yang nyatanya hingga kini masih belum terpecahkan. Rekor apa sajakah itu? Mari membahasnya bersama-sama di sini.

Berikut 3 Rekor di Luar Nalar Pebulu Tangkis Indonesia yang Masih Belum Bisa Terpecahkan

3. Backhand Smash Terkeras Milik Taufik Hidayat





Taufik Hidayat merupakan salah satu tunggal putra terbaik pada masanya. Senjata andalannya adalah backhand smash yang kerasnya tak masuk akal.

Tercatat, Taufik memegang rekor smash terkeras dengan teknik backhand hingga mencapai 206 km/jam. Hingga kini, belum ada pebulu tangkis dunia yang sukses melewati rekor tersebut.