15 Wakil Terbaik Indonesia Siap Rebut Gelar Juara dalam Rangkaian Turnamen Across Continents: BWF World Tour 2023, Japan Open 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton

15 Wakil Terbaik Indonesia Siap Rebut Gelar Juara dalam Rangkaian Turnamen Across Continents: BWF World Tour 2023, Japan Open 2023

USAI Korea Open 2023, kini saatnya para pebulu tangkis Indonesia akan kembali menjalani rangkaian turnamen Across Continents: BWF World Tour 2023 selanjutnya, yakni Japan Open 2023 yang digelar pada 25-30 Juli 2023 di Yoyogi 1st Gymnasium.

Di BWF Super 750 ini, pastinya banyak menghadirkan para pebulu tangkis terbaik dunia. Indonesia pun tentu akan menurunkan pasukan terbaiknya untuk bisa berlaga memperebutkan gelar juara. Dari total 15 wakil yang berpartisipasi, terdapat 6 pemain yang menyandang status sebagai unggulan dalam turnamen bergengsi ini.

Dua dari tiga wakil di nomor tunggal putra, dipastikan menjadi unggulan yakni Anthony Sinisuka Ginting (2) dan Jonatan Christie (5). Kemudian, di nomor ganda putra terdapat Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang bertengger di posisi pertama. Terakhir kali, pasangan berjuluk FajRi tersebut menjuarai All England Open 2023 dan hingga saat ini mereka belum lagi berhasil meraih trofi. Tetapi, baru-baru ini performa mereka mulai membaik dengan menjadi runner-up di Korea Open 2023 kemarin.

Masih di nomor ganda putra, Indonesia pun memiliki satu unggulan lainnya yakni The Daddies, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (7). Lalu, di nomor tunggal putri dan ganda putri, Indonesia hanya menempatkan satu wakil sebagai unggulan, yakni Gregoria Mariska Tunjung (7) dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (8).

Sementara itu, di nomor ganda campuran, tidak ada wakil Indonesia yang menyandang status sebagai unggulan, mereka adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.