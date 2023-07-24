Masita Mahmudin Diam-Diam Latihan di China, Mantan Duet Kevin Sanjaya Itu Bakal Comeback?

MANTAN rekan duet Kevin Sanjaya Sukamuljo, Masita Mahmudin diam-diam latihan di China. Tepatnya Masita memperlihatkan kegiatannya berlatih di Zhang Ning Sport, yang membuat banyak pihak penasaran apakah pebulutangkis berusia 28 tahun itu akan comeback?

Seperti namanya, Zhang Ning Sports merupakan akademi bulu tangkis milik legenda tunggal putri China, yakni Zhang Ning. Di akademi itulah Masita terlihat mulai kembali berlatih bulu tangkis.

Perlu diketahui, karier Masita bak roller coster karena banyak naik turunnya. Awalnya nama Marsita semakin terkenal karena berpasangan dengan Kevin Sanjaya.

Pasangan ganda campuran tersebut pun sempat bersinar dan bahkan mampu merebut medali perak di Kejuaraan Dunia Junior BWF 2013. Setelahnya, Kevin/Masita menjuarai Tangkas Junior International Challenge 2013.

Sayangnya usai gagal total di Indonesia Open 2013, duet Kevin dan Masita pun dipisahkan. Masita pun sempat dipasangkan dengan berbagai pebulutangkis.

Hasilnya pun tak berjalan manis dan membuat Masita yang bergabung dengan pelatnas PBSI pada 2015 itu beberapa tahun setelahnya terdegradasi. Masita pun sempat rehat sejenak dan kembali ke dunia bulu tangkis.