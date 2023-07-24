Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mengupas Misteri Angka Keramat 46 Legenda MotoGP Valentino Rossi saat Pertama Kali Juara Balap Mobil

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |14:18 WIB
Mengupas Misteri Angka Keramat 46 Legenda MotoGP Valentino Rossi saat Pertama Kali Juara Balap Mobil
Valentino Rossi dan mobilnya bernomor 46/Foto: Instagram
A
A
A

MENGUPAS misteri angka keramat 46 legenda MotoGP Valentino Rossi saat pertama kali juara balap mobil. Ya, legenda MotoGP, Valentino Rossi belum lama ini baru saja merasakan podium juara balap ketahanan mobil di Sirkuit Misano, Italia.

Seperti yang diketahui, setelah memutuskan pensiun dari kompetisi balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP pada 2021 lalu, Valentino Rossi tidak bisa langsung meninggalkan dunia balap. Alih-alih menjadi seorang pelatih atau tim ahli di tim MotoGP, pembalap berjuluk The Doctor itu justru terjun menjadi pembalap ketahanan mobil.

 Valentino Rossi

Saat baru menjajaki olahraga balap ini, Rossi sempat kesulitan untuk meraih posisi yang apik. Namu setelah berkali-kali turut balapan, sang legenda MotoGP itu akhirnya dapat merasakan podium untuk pertama kalinya di ajang Fanatec GT World Challenge Europe 2023.

Pada awalnya, Rossi dan rekannya, Maxime Martin hanya mampu finish di posisi ke 8. Akan tetapi, pada race kedua Rossi yang menaiki mobil BMW M4 GT23 dapat meraih posisi terdepan di ajang ini.

 BACA JUGA:

Namun yang lebih menarik dari keberhasilan Rossi meraih podium adalah nomor yang digunakan Rossi.

Pada saat memenangkan balapan ketahanan mobil untuk pertama kalinya, pembalap asal Italia ini menggunakan nomor 46. Nomor ini adalah nomor yang sama dengan saat dirinya menjadi juara MotoGP untuk pertama kalinya pada 2001 silam.

Angka ini semakin menjadi misteri setelah ternyata apabila menjumlahkan semua angka pada tanggal digelarnya balapan, jumlahnya juga akan 46.

Halaman:
1 2
