HOME SPORTS F1 & A1

Unggul 33 Detik saat Menang di F1 GP Hungaria 2023, Max Verstappen Anggap Mobilnya Bak Roket

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |06:18 WIB
Unggul 33 Detik saat Menang di F1 GP Hungaria 2023, Max Verstappen Anggap Mobilnya Bak Roket
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Twitter/Max33Verstappen)
A
A
A

HUNGARORING – Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen melaju sangat kencang hingga akhirnya menang di Formula One (F1) GP Hungaria 2023 pada Minggu 23 Juli 2023 malam WIB. Verstappen pun mengakui dirinya sangat cepat saat mentas di Sirkuit Hungagoring, Budapest, Hungaria.

Saking cepatnya, pembalap berdarah Belgia-Belanda itu merasa mobil Red Bull Racing miliknya bak roket. Sehingga benar-benar tak terkejar dan membuatnya menang mudah di F1 GP Hungaria 2023.

Perlu diketahui, Verstappen memenangkan GP Hungaria dengan selisih 33,731 detik di depan peringkat kedua. uakni pembalap McLaren, Lando Norris, dan 37,603 detik dari rekan setimnya, Sergio Perez, yang melengkapi posisi tiga besar.

Memiliki keunggulan 33 detik lebih membuat Verstappen takjub. Karena itu, tanpa ragu dia menilai mobil RB19-nya adalah sebuah roket, bukan mobil balap.

"Ini bukan mobil balap, hari ini mobil saya adalah roket,” kata Verstappen dilansir dari Speedweek, Senin (24/7/2023).

Max Verstappen

“Dalam kualifikasi, saya kesulitan dengan keseimbangan mobil, tetapi hari ini mobil itu berubah. Berkat keseimbangan yang baik ini, saya bisa menjaga manajemen ban dengan tenang, dan itu adalah kunci kemenangan,” tambahnya.

Dengan hasil tersebut, Verstappen telah menang balapan sembilan kali musim ini dan mencatatkan tujuh kemenangan berturut-turut. Selain itu, dia membawa Red Bull Racing membukukan rekor kemenangan beruntun terbanyak sepanjang sejarah Formula 1 yakni 12 balapan.

Halaman:
1 2
