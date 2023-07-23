Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Akhir SEA V League 2023 di Seri I: Tak Tersentuh di Puncak, Timnas Voli Putra Indonesia Juara!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |21:45 WIB
Klasemen Akhir SEA V League 2023 di Seri I: Tak Tersentuh di Puncak, Timnas Voli Putra Indonesia Juara!
Timnas Voli Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@lavani.forever)
A
A
A

KLASEMEN akhir SEA V League 2023 di seri I akan diulas Okezone. Timnas Voli Putra Indonesia pun sukses menyegel gelar juara di seri I usai posisinya di puncak klasemen tak tersentuh para rivalnya.

Ya, Timnas Voli Putra Indonesia memastikan diri keluar sebagai juara di seri I SEA V League 2023. Kepastian itu didapat usai Farhan Halim cs menaklukkan Thailand dengan skor 3-1 di matchday ketiga alias pamungkas SEA V League 2023 di seri I.

Timnas Voli Putra Indonesia

Laga itu digelar di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kabupaten Bogor, Minggu (23/7/2023) malam WIB. Timnas Voli Putra Indonesia sukses melakukan comeback fantastis sehingga menang dengan skor 21-25, 25-17, 25-23, dan 27-25.

Kemenangan itu membuat posisi Timnas Voli Putra Indonesia tak tersentuh di puncak klasemen SEA V League 2023 seri I. Di klasemen akhir, Timnas Voli Putra Indonesia tercatat mengemas 9 poin karena menyapu bersih kemenangan di 3 laga yang tersaji di SEA V League 2023 seri I.

Timnas Voli Putra Indonesia unggul 2 poin dari Thailand yang mengekor di posisi kedua. Thailand tercatat mengemas 2 kemenangan dan 1 kekalahan di sepanjang gelaran SEA V League 2023 seri I.

Selanjutnya, posisi ketiga di klasemen akhir SEA V League 2023 diisi oleh Vietnam. Mereka mencatatkan 2 poin dari 3 laga yang telah dilakoni.

Halaman:
1 2
