Timnas Voli Putra Indonesia Cetak Sejarah di SEA V League 2023, untuk Pertama Kalinya Jadi Kampiun Ajang Ini!

TIM Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia berhasil menjadi juara seri I SEA V League 2023. Capaian skuad Garuda tersebut jelas menjadi sebuah sejarah baru, karena untuk pertama kalinya Timnas Voli Putra Indonesia berhasil menjuarai ajang voli se-Asia Tenggara tersebut.

Kepastian Timnas Voli Putra Indonesia menjadi juara di seri I SEA V League 2023 itu baru dipastikan pada hari ini, Minggu (23/7/2023) malam WIB. Menghadapi Thailand di laga penentu, Timnas Voli Putra Indonesia mampu menang dengan skor 3-1.

Dengan menang atas Thailand, maka Timnas Voli Putra Indonesia berhak menguasai peringkat pertama di klasemen akhir seri I SEA V League 2023. Timnas Voli Putra Indonesia pun menjadi juara dengan rekor sempurna, karena selalu menang di setiap laga seri I SEA V League 2023.

Perlu diketahui, seri I SEA V League 2023 diikuti oleh empat negara dari Asia Tenggara. Keempat negara itu adalah Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

Sehingga, ada tiga pertandingan yang harus dilalui Timnas Voli Putra Indonesia di seri I SEA V League 2023. Pertandingan pertama mereka menghadapi Filipina dan menang dengan skor 3-0.

Lalu pada pertandingan kedua melawan Vietnam, Timnas Voli Putra Indonesia juga menang dengan skor telak 3-0. Pada laga lainnta, Thailand pun juga menang 3-0 saat menghadapi Filipina dan Vietnam.