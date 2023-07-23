Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di SEA V League 2023: Indonesia Siap Juara Seri I!

JADWAL siaran langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di SEA V League 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga antara Timnas Voli Putra Indonesia melawan Thailand menjadi laga penting di seri pertama kompetisi tersebut.

Pasalnya tim yang memenangkan laga yang dihelat di Padepokan Voli Jenderal Kunarto, Sentul, Bogor, pada Minggu 23 Juli 2023 pukul 18.30 WIB nanti, maka akan memastikan diri menjadi juara seri I SEA V League 2023.

Hal itu tak terlepas dari Timnas Voli Putra Indonesia dan Thailand yang sama-sama sudah mengemas dua kemenangan dengan skor 3-0 d dua pertandingan sebelumnya. Tercatat sebelumnya, Timnas Voli Putra Indonesia memang mampu menghabisi Filipina dan Vietnam dengan skor 3-0.

Thailand yang juga terkenal kuat pun mampu menghabisi Vietnam dan Filipina dengan kemenangan 3-0 juga. Jadi, bisa dikatakan Timnas Voli Putra Indonesia dan Thailand kedudukannya saat ini sama-sama kuat.

Karena itulah, siapa yang menang di laga pamungkas seri I SEA V League 2023, maka tim tersebutlah yang akan menjadi juara. Karena begitu penting, maka diharapkan Timnas Voli Putra Indonesia bisa menang atas Thailand.

Kabar baiknya, Timnas Voli Putra Indonesia dipastikan siap untuk meneruskan hasil positif saat melawan Thailand nanti. Hasil kemenangan atas Filipina dan Vietnam telah membantu meningatkan mental dan tekad para pemain untuk bisa menang di laga nanti.