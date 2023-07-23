Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di SEA V League 2023: Indonesia Siap Juara Seri I!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |06:38 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di SEA V League 2023: Indonesia Siap Juara Seri I!
Timnas Voli Putra Indonesia siap kalahkan Thailand di laga pamungkas Seri I SEA V League 2023. (Foto: Instagram/lavani.forever)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di SEA V League 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga antara Timnas Voli Putra Indonesia melawan Thailand menjadi laga penting di seri pertama kompetisi tersebut.

Pasalnya tim yang memenangkan laga yang dihelat di Padepokan Voli Jenderal Kunarto, Sentul, Bogor, pada Minggu 23 Juli 2023 pukul 18.30 WIB nanti, maka akan memastikan diri menjadi juara seri I SEA V League 2023.

Hal itu tak terlepas dari Timnas Voli Putra Indonesia dan Thailand yang sama-sama sudah mengemas dua kemenangan dengan skor 3-0 d dua pertandingan sebelumnya. Tercatat sebelumnya, Timnas Voli Putra Indonesia memang mampu menghabisi Filipina dan Vietnam dengan skor 3-0.

Thailand yang juga terkenal kuat pun mampu menghabisi Vietnam dan Filipina dengan kemenangan 3-0 juga. Jadi, bisa dikatakan Timnas Voli Putra Indonesia dan Thailand kedudukannya saat ini sama-sama kuat.

Timnas Voli Putra Indonesia

Karena itulah, siapa yang menang di laga pamungkas seri I SEA V League 2023, maka tim tersebutlah yang akan menjadi juara. Karena begitu penting, maka diharapkan Timnas Voli Putra Indonesia bisa menang atas Thailand.

Kabar baiknya, Timnas Voli Putra Indonesia dipastikan siap untuk meneruskan hasil positif saat melawan Thailand nanti. Hasil kemenangan atas Filipina dan Vietnam telah membantu meningatkan mental dan tekad para pemain untuk bisa menang di laga nanti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/13/43/2863621/sea-v-league-2023-seri-ii-eko-waluyo-ungkap-kunci-kemenangan-timnas-voli-putri-indonesia-atas-filipina-Blh8MMOrIj.jpeg
SEA V League 2023 Seri II: Eko Waluyo Ungkap Kunci Kemenangan Timnas Voli Putri Indonesia atas Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/13/43/2863562/hasil-sea-v-league-2023-seri-ii-sikat-filipina-timnas-voli-putri-indonesia-huni-posisi-3-iKfPXphq7O.jpg
Hasil SEA V League 2023 Seri II: Sikat Filipina, Timnas Voli Putri Indonesia Huni Posisi 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/12/43/2863151/hasil-sea-v-league-2023-seri-ii-disikat-thailand-0-3-timnas-voli-putri-indonesia-melorot-ke-dasar-klasemen-9jvot3AdRu.jpg
Hasil SEA V League 2023 Seri II: Disikat Thailand 0-3, Timnas Voli Putri Indonesia Melorot ke Dasar Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/43/2862814/sea-v-league-2023-seri-ii-eko-waluyo-tak-menduga-timnas-voli-putri-indonesia-ditundukkan-vietnam-b6v9aswVFc.jpeg
SEA V League 2023 Seri II: Eko Waluyo Tak Menduga Timnas Voli Putri Indonesia Ditundukkan Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/43/2862647/hasil-sea-v-league-2023-seri-ii-timnas-voli-putri-indonesia-takluk-0-3-dari-vietnam-di-laga-pembuka-X2uj28kLH0.jpg
Hasil SEA V League 2023 Seri II: Timnas Voli Putri Indonesia Takluk 0-3 dari Vietnam di Laga Pembuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/43/2860414/vietnam-kehilangan-sang-kapten-di-sea-v-league-2023-seri-ii-timnas-voli-putri-indonesia-diuntungkan-nfOSYHqY0G.jpg
Vietnam Kehilangan sang Kapten di SEA V League 2023 Seri II, Timnas Voli Putri Indonesia Diuntungkan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement