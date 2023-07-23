Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Final Korea Open 2023: China Juara Umum, Fajar Alfian/Rian Ardianto Runner-Up!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |15:38 WIB
Hasil Lengkap Final Korea Open 2023: China Juara Umum, Fajar Alfian/Rian Ardianto Runner-Up!
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL lengkap final Korea Open 2023 akan diulas Okezone. China pun sukses menyandang status juara umum Korea Open 2023, sementara wakil Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, harus puas hanya menjadi runner-up.

Ya, laga di partai puncak Korea Open 2023 baru saja rampung digelar pada Minggu (23/7/2023) siang WIB. Sejumlah pemain unggulan berhasil merebut gelar juara di turnamen berlevel Super 500 itu.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

China sendiri memastikan diri menjadi juara umum. Sebab, mereka merebut gelar juara terbanyak di Korea Open 2023 ketimbang negara lainnya.

Total, ada dua gelar juara yang diraih wakil China di Korea Open 2023. Pertama, China memastikan gelar juara di sektor ganda campuran karena berhasil menciptakan all China finals.

Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping yang berstatus unggulan keempat pun sukses merebut gelar juara usai mengalahkan rekan senegaranya, Jiang Zheng Bang/Wei Ya Xin. Laga diselesaikan dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-13.

Lalu, wakil China di sektor ganda putri, yakni Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, juga sukses menempati podium pertama di Korea Open 2023. Kepastian itu didapat usai ganda putri nomor 1 dunia itu mengalahkan wakil tuan rumah, Kim So Yeong/Kong Hee Yong, dengan skor 21-10, 17-21, dan 21-7.

Gagal di ganda putri, untungnya Korea Selatan bisa merebut 1 gelar di turnamen ini pada sektor tunggal putri. Ialah An Se Young yang menyelamatkan muka Korea Selatan karena sukses mempermalukan wakil Taiwan yang berstatus unggulan keempat, yakni Tai Tzu Ying, dengan skor telak 21-9 dan 21-15.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
