HOME SPORTS NETTING

Kisah Andrie Ochtman, Pebulu Tangkis Asal Belanda Berdarah Indonesia yang Hampir Jadi Korban Kecelakaan Pesawat MH17

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |15:00 WIB
Kisah Andrie Ochtman, Pebulu Tangkis Asal Belanda Berdarah Indonesia yang Hampir Jadi Korban Kecelakaan Pesawat MH17
Andrie Ochtman kala berlaga. (Foto: Facebook)
A
A
A

KISAH Andrie Ochtman, pebulu tangkis asal Belanda berdarah Indonesia yang hampir jadi korban kecelakaan pesawat MH17 menarik untuk diulas. Tepatnya, tragedi itu terjadi sembilan tahun lalu.

Seperti yang diketahui, pada 2014, Malaysia Airlines MH17 terbang dari Amesterdam ke Kuala Lumpur dengan membawa 298 penumpang. Namun, saat sedang mengudara, tiba-tiba pesawat ditembak rudal buatan Rusia hingga jatuh dan menewaskan seluruh penumpangnya.

Andrie Otchman

Tragedi tersebut menyisakan banyak cerita, salah satunya kisah Andrie Ochtman, pebulu tangkis asal Belanda berdarah Indonesia yang hampir jadi korban kecelakaan pesawat MH17.

Dalam akun Facebook pribadinya, Andrie Ochtman menjelaskan bahwa pada saat itu, ia harusnya terbang menggunakan Malaysia Airlines MH17 tersebut. Namun saat berada di Bandara Internasional Belanda, Schiphol, petugas bandara menawarkan kepadanya untuk mengubah penerbangan secara sukarela.

"Ketika berada di Bandara Schiphol, saya ditanya petugas apakah ingin mengubah jam penerbangan secara sukarela. MH17 adalah penerbangan asli saya," tulis Ochtman.

Petugas menjelaskan ada dua opsi yang bisa dipilih, yakni tetap menggunakan Malaysia Airlines MH17 atau melakukan penerbangan via Dubai dengan kompensasi senilai 600 euro.

"Setelah check-in di Bandara Schiphol, saya menerima dua pilihan, yakni terbang dengan MH17 atau penerbangan alternatif melalui Dubai dan menerima uang kompensasi sebesar 600 euro," lanjutnya.

