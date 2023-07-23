Kabar Terkini Legenda Bulu Tangkis China Gao Ling, Inspirator Greysia Polii yang Kini Jadi Polisi

KABAR terkini Gao Ling, legenda bulu tangkis China akan dibahas di artikel ini. Usai gantung raket, ia pun kini sibuk menjadi abdi negara sebagai polisi sipil.

Gao Ling merupakan salah satu legenda bulu tangkis China yang namanya masuk dalam sejarah bulutangkis dunia. Wanita cantik kelahiran Wuhan, 14 Maret 1979 ini dikenal sebagai pebulu tangkis serba bisa.

Hal itu lantaran ia dapat bermain di dua sektor sekaligus yakni ganda putri dan ganda campuran. Pebulu tangkis berusia 44 tahun itu telah memenangka hampir setiap turnamen papan atas di dunia.

Gelar paling prestisius yang diraihnya ialah dua kali menyabet medali emas di nomor ganda campuran bersama Zhang Jun di Olimpiade Sydney 2000 dan Athena 2024.

Selain itu, ia sempat meraih medali perunggu bersama Qin Yiyun pada Olimpiade 2000 dan bersama Huang Sui menyabet perak di Olimpiade 2004.

Memulai kariernya di era 1996-an, Gao Ling akhirnya memutuskan gantung raket alias pensiun pada 2008, bersama lima rekannya yakni Zhang Jiewen, Zhang Ning, Yang Wei, Wei Yili dan Chen Yu.

Kehidupan Gao Ling setelah pensiun

Menukil laman Baike China, setelah pensiun Gao Ling memutuskan menikah dengan rekan sejawatnya, yakni Chen Hong selaku mantan tunggal putra nomor 1 dunia pada 2009.

Gao Ling dan Chen Hong telah menjalin asmara sejak 2003, tetapi baru memutuskan untuk menikah setelah pensiun. Setahun kemudian dirinya dikaruniai seorang putri pada Oktober 2010.