HOME SPORTS NETTING

Final Korea Open 2023: Rekor Pertemuan Fajar Alfian/Rian Ardianto vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, Siapa Lebih Unggul?

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |09:52 WIB
Final Korea Open 2023: Rekor Pertemuan Fajar Alfian/Rian Ardianto vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, Siapa Lebih Unggul?
Fajar/Rian melaju ke final Korea Open 2023/Foto: MPI




GANDA putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto sukses melenggeang ke final Korea Open 2023. Andalan tim Merah Putih itu melaju ke final usai kalahkan wakil tuan rumah Kang Min Hyuk/Seo di babak semifinal, Sabtu (22/07/223). 

Fajar/Rian melaju ke babak final lewat perjuangan yang tidak mudah. Mereka harus melewati perlawanan sengit dalam rubber gim sebelum akhirnya menang dengan skor 17-21, 21-16 dan 21-18 dalam durasi 1 jam 14 menit. 

 

Duel ini bisa dibilang babak final tsl tal resmi karena mempertemukan dua mantan jawara ajang BWF Super 500 ini. Fajar/Rian sendiri merupakan juara pada edisi Korea Open 2019, dan Kang/Seo pada 2022.

Setelah singkirkan wakil Korea Selatan, Fajar/Rian akan berhadapan dengan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty di partai final Korea Open 2023. Lawannya kali ini merupakan unggulan ketiga asal India.

 BACA JUGA:

Satwiksairaj/Chirag lolos ke partai puncak setelah menaklukan pasangan China, Liang Wei Keng/Wang Chang dengan skor 21-15 dan 24-22. 

Laga final Korea Open 2023 antara Fajar/Rian dan Satwiksairaj/Chirag pun menarik diamati. Kedua pasangan sudah bertemu empat kali dengan catatan dua sama. 

Pertemuan pertama mereka terjadi pada babak 32 besar Indonesia Open 2017. Ketika itu, Fajar/Rian berhasil menang dua gim langsung dengan skor 21-9, 21-19.  

Pada pertandingan itu, wakil Indonesia menang mudah dalam tempo 32 menit. Meski kemudian Fajar/Rian harus terhenti di semifinal. 

Halaman:
1 2
