HOME SPORTS NETTING

Saat Taufik Hidayat Dipaksa Bertekuk Lutut dari Pebulu Tangkis China Chen Long di WSS Finals 2011

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |05:01 WIB
Saat Taufik Hidayat Dipaksa Bertekuk Lutut dari Pebulu Tangkis China Chen Long di WSS Finals 2011
Legenda bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat. (Foto: Reuters)
A
A
A

SAAT Taufik Hidayat dipaksa bertekuk lutut dari pebulutangkis China, Chen Long di WSS Finals 2011 menarik untuk dibahas. Seperti yang diketahui, kedua legenda pebulutangkis Asia Tenggara ini terkenal dengan rivalitasnya.

Taufik Hidayat memang lebih dulu memulai kariernya sebagai pebulutangkis. Masuknya pebulutangkis kebanggan China, Chen Long, perlahan menggeser Taufik Hidayat. Putra tunggal Indonesia ini tentunya tidak mau kalah.

Sayangnya dalam beberapa pertandingan Taufik Hidayat dipaksa bertekuk lutut dari Chen Long. Seperti ketika keduanya bertemu dalam pertandingan straight games di fase grup WSS Finals 2011.

Dari unggahan akun Youtube BadmintonWorld.tv, Taufik Hidayat dipaksa bertekuk lutut dari pebulutangkis China Chen Long di WSS Finals 2011 sejak gim pertama. Dalam pertandingan fase grup yang berlangsung di Liuzhou, China, Jumat 16 Desember 2011, Taufik Hidayat sudah tidak berdaya.

Tunggal putra Indonesia itu mengemas skor 13-21 atas Chen Long. Memasuki babak kedua pun tidak ada perubahan. Taufik Hidayat sepertinya kesulitan bangkit, ia hanya membukukan skor 7-21.

Chen Long

Permainan legenda bulutangkis tanah air sepertinya mengalami penurunan. Sebab Taufik Hidayat mudah lelah dan beberapa kali melakukan kesalahan. Sampai akhirnya satu smes tipuan dari Chen Long membuyarkan pertahanan Taufik Hidayat.

Alhasil Taufik Hidayat menempati posisi bawah klasemen grup B tunggal putra. Sebelum kalah dari legenda China ini, Taufik Hidayat sudah kalah dari Lin Dan 12-21, 12-19 dan kalah dari Kenichi Tago pebulutangkis Jepang dengan perolehan 21-19, 19-21, 7-21.

