Mengenal 12 Legenda Bulu Tangkis Indonesia

MENGENAL 12 legenda bulu tangkis Indonesia yang pernah membanggakan Tanah Air di kancah dunia jelas menarik untuk diketahui. Sebagai salah satu olahraga yang paling populer di Indonesia, negara ini telah mencetak banyak bintang bulu tangkis.

Para pemain hebat ini telah mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan beberapa di antaranya layak disebut sebagai legenda bulu tangkis Indonesia.

Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (22/7/2023) berikut adalah 12 legenda bulu tangkis Indonesia yang telah menjadi ikon olahraga di tanah air.

12. Rudy Hartono





Rudy Hartono dianggap sebagai salah satu pemain bulu tangkis terbaik di dunia sepanjang masa. Ia telah memenangkan delapan gelar All England di antara tahun 1968 hingga 1976 dan memenangkan gelar-gelar prestisius lainnya.

11. Hendra Kartanegara

Pemain bulu tangkis kelahiran 1937 yang satu ini menjadi salah satu sosok atlet yang menginspirasi anak muda pada masanya. Hendra Kartanegara diketahui telah aktif dalam dunia bulu tangkis sejak 1950-an hingga 1960-an dan sempat menjuarai All England 1959.

10. Muljadi

Muljadi menjadi salah satu atlet bulu tangkis legendaris Indonesia yang lahir pada 11 September 1942. Ia aktif dalam dunia tepuk bulu sejak 1964 dangantung raket di tahun 1973.

9. Tjun Tjun





Pada edisi perdana Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 1977, Tjun Tjun yang berpasangan dengan Johan Wahjudi berhasil meraih titel pertama. Di masanya, pasangan ini mendominasi ganda putra Tanah Air.

8. Icuk Sugiarto





Selanjutnya ada Icuk Sugiarto yang pernah menjadi juara dunia bulu tangkis era 1980-an. Icuk sendiri memiliki kemampuan yang sangat ulet meski tubuhnya gemuk dan pendek.