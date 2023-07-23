Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Mengenal 12 Legenda Bulu Tangkis Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |04:38 WIB
Mengenal 12 Legenda Bulu Tangkis Indonesia
Mengenal 12 Legenda Bulu Tangkis Indonesia. (Foto: PBSI)
A
A
A

MENGENAL 12 legenda bulu tangkis Indonesia yang pernah membanggakan Tanah Air di kancah dunia jelas menarik untuk diketahui. Sebagai salah satu olahraga yang paling populer di Indonesia, negara ini telah mencetak banyak bintang bulu tangkis.

Para pemain hebat ini telah mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan beberapa di antaranya layak disebut sebagai legenda bulu tangkis Indonesia.

Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (22/7/2023) berikut adalah 12 legenda bulu tangkis Indonesia yang telah menjadi ikon olahraga di tanah air.

12. Rudy Hartono

Rudy Hartono

Rudy Hartono dianggap sebagai salah satu pemain bulu tangkis terbaik di dunia sepanjang masa. Ia telah memenangkan delapan gelar All England di antara tahun 1968 hingga 1976 dan memenangkan gelar-gelar prestisius lainnya.

11. Hendra Kartanegara

Pemain bulu tangkis kelahiran 1937 yang satu ini menjadi salah satu sosok atlet yang menginspirasi anak muda pada masanya. Hendra Kartanegara diketahui telah aktif dalam dunia bulu tangkis sejak 1950-an hingga 1960-an dan sempat menjuarai All England 1959.

10. Muljadi

Muljadi menjadi salah satu atlet bulu tangkis legendaris Indonesia yang lahir pada 11 September 1942. Ia aktif dalam dunia tepuk bulu sejak 1964 dangantung raket di tahun 1973.

9. Tjun Tjun

Tjun Tjun/Johan Wahyudi

Pada edisi perdana Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 1977, Tjun Tjun yang berpasangan dengan Johan Wahjudi berhasil meraih titel pertama. Di masanya, pasangan ini mendominasi ganda putra Tanah Air.

8. Icuk Sugiarto

Icuk Sugiarto

Selanjutnya ada Icuk Sugiarto yang pernah menjadi juara dunia bulu tangkis era 1980-an. Icuk sendiri memiliki kemampuan yang sangat ulet meski tubuhnya gemuk dan pendek.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181258/megawati_hangestri-8QPH_large.jpg
2 Klub yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Pevoli Megawati Hangestri, Nomor 1 Balik Main di Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/43/3180642/zehra_gunes-mMwR_large.jpg
5 Atlet Voli Perempuan Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bintang Andalan Timnas Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179646/huang_yaqiong-1nBf_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Supercantik China yang Resmi Gantung Raket di Tahun 2025, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178762/4_ajang_olahraga_besar_yang_berpotensi_gagal_digelar_di_indonesia_imbas_larangan_ioc-KOsf_large.jpg
4 Ajang Olahraga Besar yang Berpotensi Gagal Digelar di Indonesia Imbas Larangan IOC, Nomor 1 Olimpiade 2036!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178430/dani_pedrosa-WZaL_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Putuskan Pensiun Dini, Nomor 1 Pahlawan Ducati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178269/komang_ayu_cahya_dewi-SpFA_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia yang Putuskan Keluar dari PBSI 2025, Nomor 1 Pernah Main di Olimpiade 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement