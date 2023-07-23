Fajar Alfian/Rian Ardianto Usung Misi Balas Dendam saat Lawan Jagoan India di Final Korea Open 2023

YEOSU – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, mengusung misi balas dendam saat melawan jagoan India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, di final Korea Open 2023. Pasalnya, mereka kalah dari ganda putra India itu di Indonesia Open 2023.

“Kami harus menjaga semua aspek. Kondisi, stamina dan mental. Istirahat juga harus ekstra mengingat lawan adalah pasangan India yang sedang on fire,” ujar Fajar, dikutip dari rilis PBSI.

“Terakhir kami kalah di Indonesia Open, semoga bisa membalas kekalahan tersebut,” lanjutnya.

Ya, Fajar/Rian berhasil lolos ke final usai kalahkan pasangan tuan rumah, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae. Di final, mereka akan melawan Rankireddy/Shetty.

Ganda putra India itu lolos ke final usai melibas Liang Wei Keng/Wang Chang asal China. Adapun laga final nantinya akan berlangsung di Jinnam Stadium, Minggu (23/7/2023).

Sebelum bentrokan itu terjadi, Fajar/Rian mengusung misi balas dendam. Pasalnya, mereka kalah dari pasangan India itu di babak perempatfinal Indonesia Open 2023.

Kala itu, Fajar/Rian kalah dua gim langsung dengan skor identik 13-21 dan 13-21. Untuk mewujudkan misinya itu, Fajar/Rian ingin menjaga kondisinya sebaik mungkin

Terlepas dari laga itu, Fajar/Rian sendiri harus melalui jalan sulit untuk lolos ke final. Mereka harus mengalahkan Kang/Seo lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 17-21, 21-16, dan 21-18.