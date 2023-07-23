Tembus Final Korea Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Puas Bisa Balas Dendam ke Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae

YEOSU – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, berhasil melesat ke babak final Korea Open 2023. Kepastian itu didapat usai Fajar/Rian mengalahkan wakil Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae, di babak semifinal.

Mendapati hasil ini, Fajar/Rian pun senang bukan main. Mereka bangga karena bisa membalaskan dendam kepada Kang/Seo dalam laga itu.

“Sangat luar biasa bisa membalas kekalahan di depan publik mereka sendiri. Kami tidak hanya melawan pasangan Korea tadi tapi juga seluruh suporter tuan rumah yang datang mendukung,” kata Fajar dalam rilis PBSI, dikutip Minggu (23/7/2023).

Meski begitu, Fajar tak lupa bersyukur karena akhirnya dia bersama Rian bisa kembali menembus partai final setelah terakhir kali terjadi pada All England 2023. Pemain kelahiran Bandung itu masih belum puas sampai disini saja karena membidik gelar juara.

“Alhamdulillah bersyukur, rasanya senang sekali bisa kembali ke final setelah terakhir di All England lalu. Tapi ini belum berakhir karena besok masih ada partai final,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fajar bercerita bahwa dirinya sempat terpancing emosi ketika pengadil lapangan menilai dirinya melakukan pelanggaran saat sedang unggul 15-14. Akan tetapi, emosinya pun tidak larut berkepanjangan karena Rian langsung mengingatkannya untuk tetap tenang.