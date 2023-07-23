Selalu Rekrut Murid Valentino Rossi di MotoGP, Mooney VR46 Ducati Tak Tutup Kemungkinan Gaet Pembalap Lain

TAVULLIA – Direktur Tim Mooney VR46 Ducati, Alessio Salucci, buka suara soal peluang merekrut pembalap di luar murid Valentino Rossi untuk timnya di MotoGP. Dia pun memastikan tak menutup kemungkinan akan mewujudkan hal itu.

Uccio -sapaan Salucci- pun mengungkapkan bahwa VR46 Academy bakal mencari pembalap-pembalap muda berbakat lagi. Namun, pembalap itu bisa saja datang dari luar akademi balap Rossi, yakni VR46 Academy.

“Tentu saja, ya, itu (merekrut pembalap di luar akademi VR46 ke Mooney VR46 Ducati), mungkin. Akademi pasti akan mulai mencari talenta muda lagi sekarang, seperti yang telah kami lakukan di masa lalu. Tapi, saya pikir butuh waktu untuk itu,” kata Uccio, dilansir dari Speedweek, Minggu (23/7/2023).

“Setelah Marini dan Bezzecchi, saya berharap (Celestiano) Vietti datang (dari Moto2). Namun, kami juga harus bekerja dengan pembalap di tim yang bukan berasal dari akademi,” tambahnya.

Setelah debut di kelas utama tahun lalu, Mooney VR46 Ducati kini telah menjelma menjadi tim papan atas di MotoGP 2023. Tim itu diperkuat oleh Marco Bezzecchi dan Luca Marini.

Bezzecchi pun tampil apik. Dia telah mempersembahkan dua kemenangan bagi tim balap Valentino Rossi pada musim ini. Dia pun duduk di posisi tiga klasemen sementara pembalap MotoGP 2023.