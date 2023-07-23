Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil F1 GP Hungaria 2023: Max Verstappen Lagi-Lagi Menang, Red Bull Racing Pecahkan Rekor Baru

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |22:24 WIB
Hasil F1 GP Hungaria 2023: Max Verstappen Lagi-Lagi Menang, Red Bull Racing Pecahkan Rekor Baru
Max Verstappen juara F1 GP Hungaria 2023. (Foto: Twitter/F1)
A
A
A

BUDAPEST – Hasil balapan Formula One (F1) GP Hungaria 2023 telah diketahui, yang mana lagi-lagi dimenangkan oleh pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen. Beraksi di Sirkuit Hungaroring, Budapest, Hungaria, Verstappen tampil luar biasa dan menjadi yang pertama menyelesaikan 70 lap pada Minggu (23/7/2023) malam WIB.

Lalu untuk posisi kedua pembalap McLaren, Lando Norris dan diposisi ketiga dikuasai oleh dikuasai oleh rekan setim Verstappen, Sergio Perez. Sementara bintang Mercedes, Lewis Hamilton, yang mendapat pole position hanya finis di posisi keempat.

Kini berkat kemenangan di seri Hungaria itu, maka Verstappen tercatat sudah memenangkan podium pertama secara tujuh balapan beruntung. Hebatnya, itu membantu Red Bull Racing mencatatkan 12 kemenangan beruntun, yang mana itu adalah rekor baru di sepanjang sejarah F1.

Red Bull Racing berhasil melewati rekor McLaren pada 1988 yang pernah dilakukan oleh pembalap legenda, Ayrton Senna dan Alain Prost.

Jalannya Balapan

Max Verstappen

Start dari posisi kedua, Max Verstappen langsung tancap gas melesat begitu start dan mengambil alih posisi terdepan di Tikungan 1. Lewis Hamilton yang mendapatkan pole position malah terlempar ke posisi keempat pada lap kedua di belakang sang juara bertahan, Oscar Piastri dan Lando Norris.

Pada lap 15, Verstappen masih dengan nyaman berada di tempat terdepan dengan keunggulan 6,7 detik dari Piastri. Sementara posisi lima besar dilengkapi oleh Norris, Hamilton dan Charles Leclerc.

Memasuki lap 18 hingga 20 para pembalap mulai bergantian memasuki pit. Verstappen yang masih menggunakan ban kerasnya pun terus memimpin di posisi pertama pada lap 26 di depan Norris, Piastri, Hamilton, George Russel, Carlos Sainz, Sergio Perez dan Leclerc.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement