Hasil F1 GP Hungaria 2023: Max Verstappen Lagi-Lagi Menang, Red Bull Racing Pecahkan Rekor Baru

BUDAPEST – Hasil balapan Formula One (F1) GP Hungaria 2023 telah diketahui, yang mana lagi-lagi dimenangkan oleh pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen. Beraksi di Sirkuit Hungaroring, Budapest, Hungaria, Verstappen tampil luar biasa dan menjadi yang pertama menyelesaikan 70 lap pada Minggu (23/7/2023) malam WIB.

Lalu untuk posisi kedua pembalap McLaren, Lando Norris dan diposisi ketiga dikuasai oleh dikuasai oleh rekan setim Verstappen, Sergio Perez. Sementara bintang Mercedes, Lewis Hamilton, yang mendapat pole position hanya finis di posisi keempat.

Kini berkat kemenangan di seri Hungaria itu, maka Verstappen tercatat sudah memenangkan podium pertama secara tujuh balapan beruntung. Hebatnya, itu membantu Red Bull Racing mencatatkan 12 kemenangan beruntun, yang mana itu adalah rekor baru di sepanjang sejarah F1.

Red Bull Racing berhasil melewati rekor McLaren pada 1988 yang pernah dilakukan oleh pembalap legenda, Ayrton Senna dan Alain Prost.

Jalannya Balapan





Start dari posisi kedua, Max Verstappen langsung tancap gas melesat begitu start dan mengambil alih posisi terdepan di Tikungan 1. Lewis Hamilton yang mendapatkan pole position malah terlempar ke posisi keempat pada lap kedua di belakang sang juara bertahan, Oscar Piastri dan Lando Norris.

Pada lap 15, Verstappen masih dengan nyaman berada di tempat terdepan dengan keunggulan 6,7 detik dari Piastri. Sementara posisi lima besar dilengkapi oleh Norris, Hamilton dan Charles Leclerc.

Memasuki lap 18 hingga 20 para pembalap mulai bergantian memasuki pit. Verstappen yang masih menggunakan ban kerasnya pun terus memimpin di posisi pertama pada lap 26 di depan Norris, Piastri, Hamilton, George Russel, Carlos Sainz, Sergio Perez dan Leclerc.