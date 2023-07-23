Raih Pole Position di F1 GP Hungaria 2023 Setelah 1,5 Tahun, Lewis Hamilton: Rasanya seperti yang Pertama

PEMBALAP Mercedes, Lewis Hamilton tak menyangka bisa mengakhiri puasa pole position-nya saat dia menjadi yang tercepat dalam kualifikasi F1 GP Hungaria 2023, Sabtu (22/7/2023). Dia pun merasa start terdepan kali ini seperti kali pertama mendapatkannya di ajang balap jet darat itu.

Hamilton membuat kejutan dalam sesi kualifikasi di Sirkuit Hungaroring, Budapest. Di luar dugaan dia berhasil menjadi yang tercepat dengan selisih 0,003 detik saja dari bintang Red Bull Racing, Max Verstappen.

Ini menjadi pole position perdananya dalam 1,5 tahun terakhir. Kali terakhir pembalap asal Inggris itu berhasil mengamankan start dari posisi terdepan adalah pada Desember 2021 lalu dalam GP Arab Saudi alias sudah 33 seri yang lalu.

Oleh karena itu, juara F1 tujuh kali tersebut sangat senang bisa melepas dahaga untuk meraih pole position pada akhir pekan ini. Saking bahagianya, dia merasa ini seperti start terdepan pertama yang diraih dalam kariernya.

"Rasanya seperti pole pertama saya. Saya tahu ada banyak pole dan rasanya aneh mengatakannya. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya pole," kata Hamilton dilansir dari Sky Sport, Minggu (23/7/2023).

Terlebih, Hamilton benar-benar tak mengira bahwa dirinya bisa menjadi yang tercepat dalam kualifikasi F1 GP Hungaria 2023. Sebab, The Silver Arrow -julukan Mercedes- tak melakukan peningkatan apapun pada mobilnya selain merupakan sedikit perubahan pada sayap depan dan belakangnya.