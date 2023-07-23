Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Raih Pole Position di F1 GP Hungaria 2023 Setelah 1,5 Tahun, Lewis Hamilton: Rasanya seperti yang Pertama

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |13:31 WIB
Raih Pole Position di F1 GP Hungaria 2023 Setelah 1,5 Tahun, Lewis Hamilton: Rasanya seperti yang Pertama
Lewis Hamilton tak menyangka raih pole potition/Foto: Reuters
A
A
A

PEMBALAP Mercedes, Lewis Hamilton tak menyangka bisa mengakhiri puasa pole position-nya saat dia menjadi yang tercepat dalam kualifikasi F1 GP Hungaria 2023, Sabtu (22/7/2023). Dia pun merasa start terdepan kali ini seperti kali pertama mendapatkannya di ajang balap jet darat itu.

Hamilton membuat kejutan dalam sesi kualifikasi di Sirkuit Hungaroring, Budapest. Di luar dugaan dia berhasil menjadi yang tercepat dengan selisih 0,003 detik saja dari bintang Red Bull Racing, Max Verstappen.

 Lewis Hamilton

Ini menjadi pole position perdananya dalam 1,5 tahun terakhir. Kali terakhir pembalap asal Inggris itu berhasil mengamankan start dari posisi terdepan adalah pada Desember 2021 lalu dalam GP Arab Saudi alias sudah 33 seri yang lalu.

Oleh karena itu, juara F1 tujuh kali tersebut sangat senang bisa melepas dahaga untuk meraih pole position pada akhir pekan ini. Saking bahagianya, dia merasa ini seperti start terdepan pertama yang diraih dalam kariernya.

 BACA JUGA:

"Rasanya seperti pole pertama saya. Saya tahu ada banyak pole dan rasanya aneh mengatakannya. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya pole," kata Hamilton dilansir dari Sky Sport, Minggu (23/7/2023).

Terlebih, Hamilton benar-benar tak mengira bahwa dirinya bisa menjadi yang tercepat dalam kualifikasi F1 GP Hungaria 2023. Sebab, The Silver Arrow -julukan Mercedes- tak melakukan peningkatan apapun pada mobilnya selain merupakan sedikit perubahan pada sayap depan dan belakangnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/37/2945343/max-verstappen-beberkan-rencananya-jika-pensiun-dari-f1-o41o9Ail1t.JPG
Max Verstappen Beberkan Rencananya jika Pensiun dari F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944830/franz-tost-rayakan-natal-dengan-penuh-kesedihan-usai-berpisah-dengan-alphatauri-6ohtUpurGQ.jpg
Franz Tost Rayakan Natal dengan Penuh Kesedihan Usai Berpisah dengan AlphaTauri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944712/red-bull-racing-tak-buru-buru-cari-pembalap-pendamping-max-verstappen-untuk-f1-2025-masih-percaya-sergio-perez-ibfRyKSa8X.JPG
Red Bull Racing Tak Buru-Buru Cari Pembalap Pendamping Max Verstappen untuk F1 2025, Masih Percaya Sergio Perez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944822/carlos-sainz-tuntut-kejelasan-soal-kontrak-baru-dari-scuderia-ferrari-sebelum-f1-2024-digelar-FncRrOpfHY.JPG
Carlos Sainz Tuntut Kejelasan soal Kontrak Baru dari Scuderia Ferrari Sebelum F1 2024 Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/37/2944026/lewis-hamilton-masih-berpeluang-juara-dunia-pada-2024-legenda-f1-ini-jelaskan-alasannya-b8ZXuMbovY.JPG
Lewis Hamilton Masih Berpeluang Juara Dunia pada 2024, Legenda F1 Ini Jelaskan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/37/2942970/max-verstappen-ungkap-sirkuit-impian-yang-diharapkan-segera-gelar-balapan-f1-lagi-UK6DSgV8SR.JPG
Max Verstappen Ungkap Sirkuit Impian yang Diharapkan Segera Gelar Balapan F1 Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement