HOME SPORTS F1 & A1

Raih Pole Position di Kualifikasi F1 GP Hungaria 2023, Lewis Hamilton Sangat Antusias

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |11:14 WIB
Raih Pole Position di Kualifikasi F1 GP Hungaria 2023, Lewis Hamilton Sangat Antusias
Lewis Hamilton antusias raih pole potition/Foto: F1
A
A
A

PEMBALAP Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton, berhasil merebut pole position sesi kualifikasi F1 GP Hungaria 2023. Hamilton pun mengaku bahwa dirinya sangat antusias dengan raihan tersebut.

Hamilton menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 16,609 detik pada sesi kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Hungaroring, Budapest, Hungaria, Sabtu (22/7/2023) malam WIB. Juara dunia F1 sebanyak tujuh kali itu sukses mengasapi rivalnya, Max Verstappen (Red Bull Racing) yang finis di posisi dua.

 F1

Pilot jet darat asal Inggris itu tak bisa menutupi rasa senangnya atas pencapaiannya ini. Hamilton sama sekali tidak menduga bahwa dirinya bisa merebut posisi start terdepan di GP Hungaria 2023. Dia benar-benar memberikan apresiasi kepada seluruh kru di timnya karena ini merupakan buah dari kerja keras mereka selama ini.

“Sejujurnya, ketika saya tiba di lintasan pagi ini, saya tidak berpikir kami akan memiliki kesempatan untuk meraih pole. Saya sangat senang, saya sangat bersemangat, saya tidak tahu bagaimana tidur malam ini,” kata Hamilton, dilansir dari Speedweek, Minggu (23/7/2023).

 BACA JUGA:

“Suara saya hilang, saya berteriak sangat keras di helm dengan antusias. Itu benar-benar gila. Saya tidak bisa cukup menekankan betapa bangganya saya terhadap seluruh tim, bagaimana mereka menggigit dirinya sendiri di masa-masa sulit,” lanjutnya.

Hamilton pun siap memberikan segalanya agar bisa meraih hasil mansi di sesi balapan GP Hungaria yang akan berlangsung pada hari ini, Minggu (23/7/2023) malam WIB. Walaupun dia sadar bahwa Verstappen dan Norris yang ada di belakangnya akan memberikan ancaman yang berarti.

“Saya mendapatkan segalanya dari diri saya sendiri, saya tidak berpikir saya bisa mengemudi lebih cepat entah bagaimana. Ini adalah titik terang, dan tentu saja saya berharap kami dapat menindaklanjuti dengan balapan yang bagus pada hari Minggu,” ujarnya.

Halaman:
1 2
