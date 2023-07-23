Advertisement
BASKET

Rebut Gelar Juara IBL 2023, Prawira Bandung Akhiri Penantian 25 Tahun

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |03:09 WIB
Rebut Gelar Juara IBL 2023, Prawira Bandung Akhiri Penantian 25 Tahun
Prawira Bandung juara IBL 2023 usai menang atas Pelita Jaya. (Foto: Instagram/iblindonesia)
BANDUNG – Gelar juara Indonesia Basketball League (IBL) 2023 yang baru saja diraih Prawira Harum Bandung menjadi sangat spesial untuk tim basket asal Kota Kembang tersebut. Pasalnya Prawira Bandung sudah menanti selama 25 tahun untuk bisa mengangkat trofi juara dari ajang basket Indonesia tersebut.

Gelar juara itu pun diraih dengan manis, karena Prawira Bandunga mengalahkan Pelita Jaya Jakarta 2-0 di final IBL 2023. Kepastian gelar juara pun baru tercipta usai Prawira Bandung mengamakan gim 2 final IBL 2023 yang digelar di GORE C-Tra Arena, Bandung, pada Sabtu 22 Juli 2023.

Pertandingan berjalan menarik setelah kejar mengejar angka terjadi sepanjang kuarter, meskipun Prawira Bandung tanpa diperkuat pemain asing andalannya, Brandone Francis. Namun, dengan semangat meraih gelar juara, Prawira Bandung akhirnya memastikan diri merebut gelar juara setelah menutup laga dengan skor 63-68.

Dalam pertandingan itu, tampak hadir Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo. Tak ingin ketinggalan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun hadir memberikan dukungan kepada Yudha Saputera dan kolega.

Menpora Dito Ariotedjo mengaku dirinya begitu takjub dengan antusiasme penonton yang hadir. Sebab tak sedikit penonton yang juga menyaksikan diluar GOR.

Prawira Bandung juara IBL 2023 usai kalahkan Pelita Jaya di final. (instagram/iblindonesia)

"Ini membangkitkan atmosfer bola basket di Indonesia ya. Hari ini kita merasa senang, Prawira Bandung di mana sudah 25 tahun terakhir juara basket ini," ujar Dito, Minggu (23/7/2023).

Dito juga ikut menyerahkan langsung piala IBL 2023 pada Prawira Harum Bandung. Menurutnya, laga kali ini menjadi semangat baru dalam dunia basket Indonesia, dan berdampak luas.

