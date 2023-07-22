Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2023: Momentum Sabet Kemenangan Lagi!

LINK live streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2023 dapat Anda klik di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, laga tersebut akan digelar di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat, hari ini, Sabtu (22/7/2023) mulai pukul 18.30 WIB.

Skuad Timnas Voli Putra Indonesia di bawah asuhan Jeff Jiang Jie memiliki momentum untuk meraih kemenangan lagi di laga kedua seri I SEA V League 2023 ini. Sebab di laga pertama, Farhan Halim cs sukses membantai Filipina 3-0 pada Jumat 21 Juli 2023 malam WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia mempermalukan Filipina 3-0 dengan rincian skor 25-20, 25-22, dan 25-19. Berbeda nasib dengan Hendra Kurniawan dkk, tim rival yakni Vietnam justru mengawali kiprahnya dengan dibantai Thailand 0-3 pada sore harinya.

Melihat statistik di atas, Timnas Voli Putra Indonesia jelas lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan kontra Vietnam nanti. Namun, Farhan Halim dkk dilarang meremehkan Vietnam karena mereka diperkuat pemain-pemain hebat.

Sebaliknya, Timnas Voli Putra Indonesian dituntut memenangkan nanti demi mempertahankan posisinya di puncak klasemen SEA V League 2023. Saat ini, pasukan Jeff Jiang Jie itu untuk sementara memuncaki klasemen di seri I SEA V League 2023.

Kepastian itu didapat Timnas Voli Putra Indonesia usai menang secara total poin 75-61 atas Filipina. Skor tersebut membuat set point ratio Timnas Voli Putra Indonesia jauh lebih baik dari Thailand yang juga menang 3-0 atas Vietnam dengan total poin hanya 78-70.