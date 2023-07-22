Timnas Voli Putra Indonesia Menang di Laga Perdana SEA V League 2023, Jeff Jiang: Ini Baru Pemanasan

TIMNAS Voli Putra Indonesia menang atas Filipina di laga perdana SEA V League 2023, Jeff Jiang sebut kemenangan tersebut baru pemanasan. Masih ada dua laga lagi yang menanti Timnas Voli Putra Indonesia di ajang ini, yaitu kontra Vietnam dan Thailand.

Timnas Voli Putra Indonesia tampil sebagai tuan rumah di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jumat (21/7/2023) malam WIB. Menghadapi Filipina, mereka menang dengan skor 3-0 dalam rincian 25-20, 25-22, dan 25-19.

Indonesia tampil gemilang di sepanjang laga dengan terus memimpin sejak set pertama. Filipina sempat menyusul di set kedua, namun tim dengan materi pemain LavAni tersebut sukses menuntaskan laga dengan tiga set langsun.

"Kami menjadikan laga melawan Filipina sebagai ajang pemanasan sebelum menghadapi lawan tangguh berikutnya, seperti Vietnam dan Thailand," jelas Jeff Jiang seusai laga, Jumat (21/7/2023).

"Para pemain sudah menampilkan permainan terbaik dan saya berharap tren apik ini terus berlanjut," tambahnya.