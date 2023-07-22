Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2023: Misi Pertahankan Puncak Klasemen!

JADWAL siaran langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2023 akan diulas Okezone. Laga kedua di seri I ini bakal berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat, hari ini, Sabtu (22/7/2023) mulai pukul 18.30 WIB.

Jelang bentrok malam nanti, kedua tim memiliki nasib yang berbeda di laga perdananya pada seri I SEA V League 2023. Timnas Voli Putra Indonesia sukses membantai Filipina 3-0 pada Jumat (21/7/2023) malam WIB, sedangkan Vietnam dibantai Thailand 0-3 sore harinya.

Timnas Voli Putra Indonesia menghantam Filipina 3-0 dengan rincian skor 25-20, 25-22, dan 25-19. Tentunya, kemenangan sempurna pasukan Jeff Jiang Jie itu membuat mereka untuk sementara memuncaki klasemen di seri I SEA V League 2023.

Secara total poin, Timnas Voli Putra Indonesia menang 75-61 atas Filipina. Skor tersebut membuat set point ratio Timnas Voli Putra Indonesia jauh lebih baik dari Thailand yang juga menang 3-0 atas Vietnam.

Thailand sendiri secara total poin hanya menang dengan skor 78-70 atas Vietnam. Oleh karenanya, Thailand harus duduk di peringkat kedua pada klasemen sementara seri I SEA V League 2023 di bawah Timnas Voli Putra Indonesia.

Kini, Timnas Voli Putra Indonesia akan menantang Vietnam di laga keduanya. Bisa dibilang, Farhan Halim cs lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan nanti karena Vietnam merupakan tim pesakitan usai dibantai oleh Thailand.