Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2023: Misi Pertahankan Puncak Klasemen!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |06:23 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2023: Misi Pertahankan Puncak Klasemen!
Jakarta LavAni mewakili Indonesia di SEA V League 2023 (Foto: Instagram/lavani.forever)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2023 akan diulas Okezone. Laga kedua di seri I ini bakal berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat, hari ini, Sabtu (22/7/2023) mulai pukul 18.30 WIB.

Jelang bentrok malam nanti, kedua tim memiliki nasib yang berbeda di laga perdananya pada seri I SEA V League 2023. Timnas Voli Putra Indonesia sukses membantai Filipina 3-0 pada Jumat (21/7/2023) malam WIB, sedangkan Vietnam dibantai Thailand 0-3 sore harinya.

Timnas Voli Putra Indonesia

Timnas Voli Putra Indonesia menghantam Filipina 3-0 dengan rincian skor 25-20, 25-22, dan 25-19. Tentunya, kemenangan sempurna pasukan Jeff Jiang Jie itu membuat mereka untuk sementara memuncaki klasemen di seri I SEA V League 2023.

Secara total poin, Timnas Voli Putra Indonesia menang 75-61 atas Filipina. Skor tersebut membuat set point ratio Timnas Voli Putra Indonesia jauh lebih baik dari Thailand yang juga menang 3-0 atas Vietnam.

Thailand sendiri secara total poin hanya menang dengan skor 78-70 atas Vietnam. Oleh karenanya, Thailand harus duduk di peringkat kedua pada klasemen sementara seri I SEA V League 2023 di bawah Timnas Voli Putra Indonesia.

Kini, Timnas Voli Putra Indonesia akan menantang Vietnam di laga keduanya. Bisa dibilang, Farhan Halim cs lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan nanti karena Vietnam merupakan tim pesakitan usai dibantai oleh Thailand.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/13/43/2863621/sea-v-league-2023-seri-ii-eko-waluyo-ungkap-kunci-kemenangan-timnas-voli-putri-indonesia-atas-filipina-Blh8MMOrIj.jpeg
SEA V League 2023 Seri II: Eko Waluyo Ungkap Kunci Kemenangan Timnas Voli Putri Indonesia atas Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/13/43/2863562/hasil-sea-v-league-2023-seri-ii-sikat-filipina-timnas-voli-putri-indonesia-huni-posisi-3-iKfPXphq7O.jpg
Hasil SEA V League 2023 Seri II: Sikat Filipina, Timnas Voli Putri Indonesia Huni Posisi 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/12/43/2863151/hasil-sea-v-league-2023-seri-ii-disikat-thailand-0-3-timnas-voli-putri-indonesia-melorot-ke-dasar-klasemen-9jvot3AdRu.jpg
Hasil SEA V League 2023 Seri II: Disikat Thailand 0-3, Timnas Voli Putri Indonesia Melorot ke Dasar Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/43/2862814/sea-v-league-2023-seri-ii-eko-waluyo-tak-menduga-timnas-voli-putri-indonesia-ditundukkan-vietnam-b6v9aswVFc.jpeg
SEA V League 2023 Seri II: Eko Waluyo Tak Menduga Timnas Voli Putri Indonesia Ditundukkan Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/43/2862647/hasil-sea-v-league-2023-seri-ii-timnas-voli-putri-indonesia-takluk-0-3-dari-vietnam-di-laga-pembuka-X2uj28kLH0.jpg
Hasil SEA V League 2023 Seri II: Timnas Voli Putri Indonesia Takluk 0-3 dari Vietnam di Laga Pembuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/43/2860414/vietnam-kehilangan-sang-kapten-di-sea-v-league-2023-seri-ii-timnas-voli-putri-indonesia-diuntungkan-nfOSYHqY0G.jpg
Vietnam Kehilangan sang Kapten di SEA V League 2023 Seri II, Timnas Voli Putri Indonesia Diuntungkan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement