Hasil Lengkap Semifinal Korea Open 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Melesat ke Final, Ditantang Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty!

HASIL lengkap semifinal Korea Open 2023 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di ajang ini, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, berhasil melenggang ke babak final.

Laga babak semifinal ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 500, Korea Open 2023, baru saja rampung digelar. Berlangsung di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, Sabtu (22/7/2023) sejak pagi WIB, sejumlah pemain top berhasil menyegel tiket babak final.

Salah satunya diraih ganda putra nomor 1 dunia asal Indonesia, Fajar/Rian. Mereka menyegel tiket final usai mengalahkan wakil tuan rumah, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae.

Duel Fajar/Rian vs Kang/Seo pun berlangsung begitu sengit. Mereka harus bertarung tiga gim selama 1 jam 14 menit untuk meraih kemenangan dengan skor akhir 17-21, 21-16, dan 21-18.

Di babak final, Fajar/Rian sudah dinanti lawannya. Mereka akan melawan jagoan India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

Rankireddy/Shetty lebih dahulu menyegel tiket final Korea Open 2023. Kepastian itu didapat usai mereka memgalahkan Liang Wei Keng/Wang Chang asal China dalam dua gim langsung 21-15 dan 24-22.

Duel seru juga tersaji di sektor tunggal putra. Wakil Denmark, Anders Antonsen, berhasil menyegel tiket ke babak final. Kepastian itu didapat usai Antonsen mengalahkan unggulan ketiga asal China, Shi Yu Qi, lewat duel sengit yang berakhir dengan skor 21-16 dan 24-22.