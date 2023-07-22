Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Korea Open 2023: Sengit Lawan Tuan Rumah, Fajar Alfian/Rian Ardianto Tembus Final!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |18:38 WIB
Hasil Semifinal Korea Open 2023: Sengit Lawan Tuan Rumah, Fajar Alfian/Rian Ardianto Tembus Final!
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: PBSI)
HASIL semifinal Korea Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, berhasil melesat ke babak final.

Kepastian itu didapat Fajar/Rian usai menyudahi perlawanan sengit dari wakil tuan rumah, yakni , Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae. Laga yang berlangsung di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, Sabtu (22/7/2023) sore WIB diselesaikan Fajar/Rian dengan skor 17-21, 21-16, dan 21-18.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Di final, Fajar/Rian akan melawan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty asal India. Rankireddy/Shetty memastikan lebih dulu tiket ke final usai memgalahkan Liang Wei Keng/Wang Chang asal China dalam dua gim langsung 21-15 dan 24-22.

Jalannya Pertandingan

Fajar/Rian memulai laga dengan kurang baik. Mereka kerap melakukan kesalahan sehingga tertinggal jauh dari Kang/Seo dengan skor 1-6.

Tetapi, Fajar/Rian segera bangkit. Mereka memangkas ketertinggalannya menjadi 7-8. Reli panjang sebanyak tersaji setelah itu. Setelah bertarung 43 pukulan, Fajar/Rian sukses merebut poin sehingga memangkas jarak menjadi 9-10.

Fajar/Rian pun terus menjaga laju positifnya. Mereka akhirnya bisa berbalik unggul atas Kang/Seo dengan skor 11-10.

Usai interval, Fajar/Rian gagal mempertahankan keunggulannya. Mereka tertinggal 14-15 dari Kang/Seo.

Pasangan tuan rumah itu pun terus nyaman melancarkan serangan demi serangan. Alhasi, Fajar/Rian menyerah di gim pertama dengan skor 17-21.

