HOME SPORTS NETTING

Kabar Terkini Bunga Fitriani Romadhini, Eks Pebulu Tangkis Cantik Jebolan PBSI yang Hijrah ke Amerika Serikat

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |11:37 WIB
Kabar Terkini Bunga Fitriani Romadhini, Eks Pebulu Tangkis Cantik Jebolan PBSI yang Hijrah ke Amerika Serikat
Bunga Fitriani, eks pebulu tangkis PBSI yang hijrah ke Amerika Serikat (Foto: Instagram/romadhini11)
KABAR terkini Bunga Fitriani Romadhini, eks pebulu tangkis cantik jebolan PBSI yang hijrah ke Amerika Serikat akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, atlet cantik kelahiran 11 Januari 1997 (26 tahun) itu mengawali kariernya bersama PB Mutiara Cardinal Bandung.

Setelah itu, Bunga Fitriani Romadhini menjadi salah satu ganda campuran di Pelatnas PBSI pada masanya. Dalam kariernya, dia telah menorehkan sejumlah prestasi di sektor ganda gado-gado itu.

Bunga Fitriani

Tercatat, Bunga Fitriani Romadhini pernah meraih gelar juara India International 2016 dengan partnernya, Fachryza Abimanyu. Selain itu, Bunga juga pernah meraih gelar juara Malaysia International 2018 dipasangkan dengan Andika Ramadiansyah.

Namun, Bunga Fitriani Romadhini belum bisa bersaing di level atas hingga ranking BWF-nya tidak bisa meningkat pesat. Bunga hanya mampu meraih ranking BWF terbaiknya di peringkat 78 dunia pada November 2017 lalu.

Selain itu, Bunga Fitriani juga tak bertahan lama di Pelatnas PBSI. Atlet yang memiliki paras manis itu menjadikan Indonesia International Challenge 2019 sebagai laga terakhirnya sebelum memutuskan untuk berkarier independen.

Setelah berpisah dengan Pelatnas PBSI, Bunga Fitriani memutuskan hijrah ke luar negeri yakni ke Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam, Bunga menjadi sparring partner dan pelatih di salah satu klub di sana.

Bunga Fitriani pun menikah dengan Erwin Romdon dan menetap di Amerika Serikat dan kerap mengenakan kerudung. Bersama suaminya itu, Bunga Fitriani melahirkan anak cantik bernama Khansa Hamilul Quran.

