Link Live Streaming RCTI+ Semifinal Korea Open 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Siap Menggila?

LINK live streaming RCTI+ semifinal Korea Open 2023 bisa klik di sini. Ada satu wakil Indonesia yang bakal tampil pada babak semifinal Korea Open 2023, yaitu Fajar Alfian/Rian Ardianto.

Semifinal Korea Open 2023 akan digelar pada hari Sabtu (22/7/2023) ini. Fajar Alfian/Rian Ardianto merupakan satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di babak ini.

Ganda putra nomor satu dunia tersebut sudah sendirian sejak babak perempatfinal. Meski sendirian, Fajar/Rian tetap tampil gemilang hingga bisa mengalahkan pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzudin, dengan skor 21-9 dan 23-21.

Kini, sang wakil Indonesia akan menghadapi lawan yang sulit, yaitu Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae. Sebab, Kang/Seo akan mendapatkan dukungan penuh di venue mengingat mereka adalah wakil tuan rumah Korea Selatan.

Meski begitu, Fajar/Rian menyandang predikat sebagai unggulan pertama selaku ganda putra nomor satu dunia. Mereka berharap untuk bisa sampai ke final dan menghadapi salah satu di antara Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dan Liang Wei Keng/Wang Chang yang bertarung di partai semifinal lainnya pada nomor ganda putra.