Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Link Live Streaming RCTI+ Semifinal Korea Open 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Siap Menggila?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |08:05 WIB
Link Live Streaming RCTI+ Semifinal Korea Open 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Siap Menggila?
Fajar Alfian/Rian Ardianto bakal tampil di semifinal Korea Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

LINK live streaming RCTI+ semifinal Korea Open 2023 bisa klik di sini. Ada satu wakil Indonesia yang bakal tampil pada babak semifinal Korea Open 2023, yaitu Fajar Alfian/Rian Ardianto.

Semifinal Korea Open 2023 akan digelar pada hari Sabtu (22/7/2023) ini. Fajar Alfian/Rian Ardianto merupakan satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di babak ini.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Ganda putra nomor satu dunia tersebut sudah sendirian sejak babak perempatfinal. Meski sendirian, Fajar/Rian tetap tampil gemilang hingga bisa mengalahkan pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzudin, dengan skor 21-9 dan 23-21.

Kini, sang wakil Indonesia akan menghadapi lawan yang sulit, yaitu Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae. Sebab, Kang/Seo akan mendapatkan dukungan penuh di venue mengingat mereka adalah wakil tuan rumah Korea Selatan.

Meski begitu, Fajar/Rian menyandang predikat sebagai unggulan pertama selaku ganda putra nomor satu dunia. Mereka berharap untuk bisa sampai ke final dan menghadapi salah satu di antara Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dan Liang Wei Keng/Wang Chang yang bertarung di partai semifinal lainnya pada nomor ganda putra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/40/2851574/melihat-momen-pebulu-tangkis-kontroversi-india-satwiksairaj-rankireddy-lakukan-smash-kilat-tercepat-500-km-jam-di-korea-open-2023-lfbJHWJQTO.jpg
Melihat Momen Pebulu Tangkis Kontroversi India Satwiksairaj Rankireddy Lakukan Smash Kilat Tercepat 500 Km/Jam di Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/40/2851014/coach-aryono-temukan-hal-positif-dari-kegagalan-fajar-alfian-rian-ardianto-juara-di-korea-open-2023-RrMVxik8gN.jpg
Coach Aryono Temukan Hal Positif dari Kegagalan Fajar Alfian/Rian Ardianto Juara di Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/40/2851004/reaksi-kocak-fajar-alfian-saat-lihat-rian-ardianto-gagal-kembalikan-pukulan-pasangan-india-di-final-korea-open-2023-muwWV2qTBu.jpg
Reaksi Kocak Fajar Alfian saat Lihat Rian Ardianto Gagal Kembalikan Pukulan Pasangan India di Final Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/40/2850949/reaksi-fajar-alfian-rian-ardianto-usai-gagal-revans-atas-pasangan-india-di-final-korea-open-2023-Dn6ZuFniEM.jpg
Reaksi Fajar Alfian/Rian Ardianto Usai Gagal Revans atas Pasangan India di Final Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/40/2850948/meski-gagal-juara-korea-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-sebut-permainannya-sudah-cukup-baik-dari-turnamen-sebelumnya-QK2Yzo7x9E.jpg
Meski Gagal Juara Korea Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Sebut Permainannya Sudah Cukup Baik dari Turnamen Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/40/2850872/gagal-juara-korea-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-pasang-target-ini-di-japan-open-2023-PW0ESQ9vtw.jpg
Gagal Juara Korea Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Pasang Target Ini di Japan Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement