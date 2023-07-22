Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos LCR Bikin Pengakuan Mengejutkan soal Tawaran dari KTM

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |13:31 WIB
Bos LCR Bikin Pengakuan Mengejutkan soal Tawaran dari KTM
LCR Honda kabarnya ingin diambil alih oleh KTM (Foto: Twitter/takanakagami30)
BOS LCR, Lucio Cecchinello, bikin pengakuan mengejutkan soal tawaran dari KTM. Cecchinello mengaku didekati oleh Francesco Guidotti untuk merapat ke KTM musim depan.

Belakangan, beredar kabar bahwa KTM ingi membajak LCR dari Honda. Tim asal Austria tersebut berusaha untuk melebarkan sayapnya di musim depan setelah menambah tim dengan memiliki GASGAS Tech3 pada musim ini. Mereka ingin menambah pembalap di lintasan untuk musim depan.

 LCR

Tim tersebut nantinya akan diperkuat oleh Pedr Acosta, yang dijanjikan naik kasta ke MotoGP musim depan. Selain itu, KTM juga sedang mengincar Marc Marquez.

Nyatanya, Guidotti sudah membuka pembicaraan dengan LCR mengenai hal itu. Cecchinello mengklaim bahwa pejabat KTM tersebut sudah mempersiapkan proyek besar dan ingin menambah tim untuk musim depan.

“Sekitar sepuluh hari yang lalu Guidotti menelepon saya untuk menjelaskan bahwa dari Grand Prix Silverstone berikutnya, merek Eropa ingin mulai memahami bagaimana melangkah maju, langkah apa yang harus mereka ambil,” ujar Cecchinello, dikutip dari Motosan, Sabtu (22/7/2023).

“Mereka tertarik untuk mencari tim lain di MotoGP. Tidak hanya dalam hal Pedro Acosta untuk tahun depan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
