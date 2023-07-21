Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen SEA V League 2023 di Matchday Pertama: Timnas Voli Putra Indonesia Kuasai Posisi Puncak

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |20:33 WIB
Klasemen SEA V League 2023 di Matchday Pertama: Timnas Voli Putra Indonesia Kuasai Posisi Puncak
Timnas Voli Putra Indonesia menang atas Filipina di laga perdana SEA V League 2023. (Foto: Instagram/lavani.forever)
A
A
A

KLASEMEN SEA V League 2023 di matchday pertama dapat Anda ketahui di artikel ini. Pada hari ini, Jumat (21/7/2023) baru saja digelar dua pertandingan antara Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina dan Thailand vs Vietnam.

Kedua laga putaran pertama SEA V League 2023 itu digelar di Indonesia, tepatnya di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Laga Thailand vs Vietnam pun menjadi pertandingan pembuka yang digelar pada pukul 15.00 WIB tadi.

Hasilnya, Timnas Voli Putra Thailand menang telak 3-0 atas Vietnam. Meski terlihat menang mudah, sejatinya Thailand dibuat kesulitan saat menghadapi Vietnam.

Terbukti dari skor yang sangat rapat dari setiap set. Pada set pertama, Thailand menang dengan skor tipis 25-23.

Timnas Voli Putra Thailand

Lalu di set kedua jauh lebih sengit lagi, Vietnam memberikan perlawanan sampai melakukan beberapa kalu deuce. Beruntung, Thailand dapat bermain baik dan merebut set kedua itu dengan kemenangan 28-26.

Kemudian di set penentu, Thailand lagi-lagi dapat memetik kemenangan. Kali ini Vietnam terlihat mulai melemah hingga Thailand pun menang 25-21. Thailand secara total poin menang dengan skor 78-70.

