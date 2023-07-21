Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PON 2024 Diharapkan Jadi Pintu Masuk Woodball Indonesia Go Internasional

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |16:25 WIB
PON 2024 Diharapkan Jadi Pintu Masuk Woodball Indonesia Go Internasional
Woodball Indonesia diharapkan dapat berkiprah di Internasional/Foto: NOC Indonesia
A
A
A

INDONESIA Woodball Association (IWbA) resmi menggelar babak kualifikasi (BK) menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. Kualifikasi tersebut berlangsung di Padang Golf Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, 21-23 Juli 2023.

Terdapat 15 provinsi yang akan ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini. Total ada 229 kontingen dalam babak kualifikasi Woodball ini untuk berebut tiket PON 2024 Aceh-Sumatera Utara.

 Woodball

Turnamen ini pun disebut bisa menjadi pintu masuk woodball Indonesia untuk berprestasi di level internasional. Seperti yang diungkapkan Ketua Dewan Penasehat IWbA Letjen Richard Tampubolon di sela-sela pembukaan BK PON Woodball, Kamis, 20 Juli 2023.

"BK PON Woodball ini diikuti 15 kontingen daerah, harapan saya semuanya bisa lolos, dengan catatan raih prestasi sesuai standar yang ditetapkan Technical Delegate. Sebab, woodball muda dalam usia kaya dalam prestasi," ujar Richard dilansir dari rilis NOC Indonesia, Jumat (21/7/2023).

 BACA JUGA:

Bagi Richard, gelaran BK PON ini bisa menjadi entry poin buat pengurus daerah mencari dan menemukan atlet woodball terbaik. Terlebih, PON Aceh-Sumatera Utara menjadi penampilan pertama Woodball setelah terdaftar sebagai cabang eksebisi di PON 2016 Jawa Barat.

"Saya yakin kelak dari woodball akan lahir patriot-patriot olahraga Indonesia yang dibanggakan di internasional dan mengharumkan nama bangsa dan negara. Itu cita-cita kita," kata Richard.

Selain itu, lanjut Richard, IWbA juga terus melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan olahraga woodball ke seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya agar olahraga ini semakin familiar untuk semua masyarakat Indonesia.

Telusuri berita Sport lainnya
