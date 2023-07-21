SEA V League 2023: Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina, Menang Telak Skuad Garuda?

LINK live streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina di SEA V League 2023 dapat Anda klik di akhir artikel ini. Laga perdana seri I tersebut bakal dihelat di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada hari ini, Jumat (21/7/2023) pukul 18.30 WIB.

Sebelum berduel pada malam nanti, Timnas Voli Putra Indonesia memiliki rapor positif dalam pertemuan terakhirnya kontra Filipina. Sejarah mencatat, Farhan Halim dan kawan-kawan pernah membantai Filipina 3-0 di laga pembuka Grup A SEA Games 2023.

(Timnas Voli Putra Indonesia saat turun di SEA Games 2023)

Saat itu, Timnas Voli Putra Indonesia di bawah asuhan Jeff Jiang Jie menang atas Filipina dengan rincian 25-18, 25-18, dan 25-23. Tentunya, hasil ini menjadi modal berharga dan menambah kepercayaan diri pasukan Jeff Jiang Jie saat kembali bertemu Filipina di SEA V League 2023.

Kebetulan, pertemuan Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina di SEA V League 2023 lagi-lagi di laga perdana, seperti yang terjadi di SEA Games 2023 lalu. Lantas, apakah kondisi ini membuat skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- menang telak lagi atas Filipina?

Tentunya, hal tersebut berpotensi kembali terjadi pada laga perdana SEA V League 2023 nanti. Sebab, Timnas Voli Putra Indonesia memiliki dua modal berharga yakni juara SEA Games 2023 dan tampil di hadapan pendukungnya sendiri pada laga nanti.

Timnas Voli Putra Indonesia diperkuat oleh mayoritas pemain klub voli Jakarta Lavani yang menjadi juara Proliga 2023. Selain itu, ada 4 pemain yang mempersembahkan medali emas voli putra SEA Games 2023, yakni Doni Haryono, Cep Indra Agustin, Farhan Halim, dan Dimas Saputra.