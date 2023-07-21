Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jelang Bertemu di SEA V League 2023, Timnas Voli Putra Indonesia Pernah Bantai Filipina 3-0

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:44 WIB
Jelang Bertemu di SEA V League 2023, Timnas Voli Putra Indonesia Pernah Bantai Filipina 3-0
Timnas Voli Putra Indonesia miliki modal manis jelang hadapi Filipina di SEA V League 2023. (Foto: Instagram/lavani.forever)
A
A
A

JELANG bertemu di SEA V League 2023, Timnas Voli Putra Indonesia ternyata pernah membantai Filipina 3-0. Momen pembantaian yang dilakukan Farhan Halim cs itu terjadi pada laga pembuka Grup A SEA Games 2023 cabang olahraga voli putra.

Pada laga yang digelar di Phnom Penh, Kamboja, Rabu 3 Mei 2023 lalu itu, Timnas Voli Putra Indonesia di bawah asuhan Jeff Jiang Jie tampil digdaya dan melumat Filipina dengan skor telak 3-0. Kemenangan Tim Merah Putih atas Filipina dengan rincian 25-18, 25-18, dan 25-23.

Setelah membantai Filipina, Timnas Voli Putra Indonesia pada akhirnya keluar sebagai juara dan berhak meraih medali emas SEA Games 2023. Catatan manis ini tentu jadi bekal positif bagi Farhan Halim dkk jelang melakoni ajang SEA V League 2023.

Di SEA V League 2023 yang menjadi edisi pertama di nomor putra, Timnas Voli Putra Indonesia akan melawan Filipina, Thailand, dan Vietnam. SEA V League 2023 ini menggunakan sistem round robin atau kompetisi penuh yang nantinya semua tim bertemu satu sama lain dalam dua seri.

Timnas Voli Putra Indonesia

Untuk seri pertama, SEA V League 2023 bakal digelar di Padepokan Voli Sentul, Bogor, yang dimulai pada hari ini, Jumat 21 Juli 2023 hingga Minggu 23 Juli 2023. Kemudian, seri kedua ajang ini akan dilangsungkan di Manila, Filipina, pada 28-30 Juli 2023.

Pada laga perdana seri pertama SEA V League 2023, Timnas Voli Putra Indonesia akan ditantang Filipina. Laga tersebut bakal digelar di Padepokan Voli Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada hari ini, Jumat (21/7/2023) pukul 18.30 WIB.

Halaman:
1 2
